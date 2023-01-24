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كاتبتان ليبيتان ضمن القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 24 يناير 2023, 12:22 مساء
كاتبتان ليبيتان ضمن القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية
الجائزة العالمية للرواية العربية (الإنترنت)
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أعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية (بوكر)، الثلاثاء، الروايات المرشّحة للقائمة الطويلة نسخة 2023، والتي تتضمن القائمة 16 رواية من بينها روايتان لكاتبتين ليبيتين.

وتشتمل القائمة الطويلة للجائزة كتّاب من تسع دول عربية ، تتراوح أعمارهم بين 40 و77 عاما، وتعالج رواياتهم قضايا متنوعة، من الهجرة وتجربة المنفى واللجوء، إلى العلاقات الإنسانية، سواء منها العابر أو العميق، حسب موقع الجائزة على الإنترنت.

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وتضمنت القائمة كل من الليبية عائشة إبراهيم وروايتها «صندوق الرمل» عن دار منشورات المتوسط، ومواطنتها نجوى بن شتوان وروايتها «كونشيرتو قورينا إدواردو».

وجرى اختيار القائمة الطويلة من لجنة تحكيم مكوّنة من خمسة أعضاء، برئاسة الكاتب والروائي المغربي محمد الأشعري، وعضوية كل من ريم بسيوني، أكاديمية وروائية مصرية؛ وتيتز روك، أستاذ جامعي ومترجم سويدي؛ وعزيزة الطائي، كاتبة وأكاديمية عُمانية؛ وفضيلة الفاروق، روائية وباحثة وصحفية جزائرية.

القائمة الطويلة 
وحسب الموقع، شهدت الدورة الحالية من الجائزة وصول كُتّاب إلى القائمة الطويلة وصلوا إلى المراحل الأخيرة للجائزة سابقا، وهم عائشة إبراهيم (القائمة الطويلة العام 2020 عن «حرب الغزالة»)؛ أزهر جرجيس (القائمة الطويلة العام 2020 عن «النوم في حقل الكرز»)؛ لينا هويان الحسن (القائمة القصيرة العام 2015 عن «ألماس ونساء») والتي شاركت في ندوة الجائزة (ورشة للكتابة الإبداعية)؛ نشوى بن شتوان (القائمة القصيرة العام 2017 عن «زرايب العبيد»)؛ ميرال الطحاوي (القائمة القصيرة العام 2011 عن «بروكلين هايتس»)؛ أحمد عبد اللطيف (القائمة الطويلة عام 2018 عن «حصن التراب»)؛ وناصر عراق (القائمة القصيرة العام 2012 عن «العاطل»).

 المرة الأولى
كما شهدت هذه الدورة وصول تسعة كتّاب للمرة الأولى إلى القائمة الطويلة وهم، الصديق حاج أحمد، مي التلمساني، قاسم توفيق، سوسن جميل حسن، ربيعة ريحان، فاطمة عبد الحميد، أحمد الفخراني، زهران القاسمي، ومحمد الهرادي.

الجائزة العالمية للرواية العربية جائزة سنوية تختص بمجال الإبداع الروائي في اللغة العربية، ويرعى الجائزة مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، بينما تحظى الجائزة بدعم من مؤسسة جائزة بوكر في لندن.

نجوى بن شتوان (الإنترنت)
نجوى بن شتوان (الإنترنت)
عائشة إبراهيم (الإنترنت)
عائشة إبراهيم (الإنترنت)
رواية كونشيرتو قورينا إدواردو (الإنترنت)
رواية كونشيرتو قورينا إدواردو (الإنترنت)
رواية صندوق الرمل (الإنترنت)
رواية صندوق الرمل (الإنترنت)
القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية (الإنترنت)
القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية (الإنترنت)
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