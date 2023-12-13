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«بوابة الوسط» ترصد أرقامًا مهمة في الدوري بعد ختام الجولة السادسة للمجموعة الثانية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الأربعاء 13 ديسمبر 2023, 04:24 مساء
«بوابة الوسط» ترصد أرقامًا مهمة في الدوري بعد ختام الجولة السادسة للمجموعة الثانية
مباراة الأهلي طرابلس والمدينة في الدوري الليبي. (صفحة الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
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اختُتمت مساء أمس الثلاثاء مباريات الجولة السادسة للمجموعة الثانية من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا» بإقامة آخر المواجهات وجمعت الأهلي طرابلس وضيفه فريق المدينة في «ديربي» العاصمة طرابلس، وانتهت بفوز الأهلي طرابلس بنتيجة هدفين دون رد.

مباريات الجولة السادسة للمجموعة الثانية أسفرت عن التعادل الإيجابي بين الخمس وأساريا بنتيجة هدفين مقابل هدفين، وفوز السويحلي على الخمس بنتيجة هدفين مقابل هدف، وفوز الأهلي طرابلس على المدينة بهدفين دون رد، والتعادل الإيجابي بهدفين مقابل هدفين بين البشائر والاتحاد المصراتي.

- تأجيل حلقة «ملعب الوسط» بسبب ترحيل قمة الأهلي طرابلس والمدينة في «دورينا»
- الأخضر يحقق فوزه الثالث في «دورينا» والنصر يعود بنقطة من أجدابيا

أرقام وإحصاءات من الدوري الليبي
جرى تسجيل 7 أهداف في المجموعة الأولى خلال الجولة الخامسة.
جرى تسجيل 13 هدفًا في المجموعة الثانية خلال الجولة السادسة.
مجموعة الأهداف المسجلة في المجموعتين 102 هدف.
فريق السويحلي يحقق أول فوز له بعد 5 جولات بقيادة مدربه الجديد فتحي الجبال، وأصبح رصيده 3 نقاط.

محترف الأخضر أري بابل الهداف  
محترف فريق الأخضر أري بابل هداف الدوري الليبي حتى الآن بـ6 أهداف.
فريق المروج يحقق أول فوز له هذا الموسم على حساب فريق الصقور بهدف دون رد وأصبح رصيده 4 نقاط.
النصر والأخضر في صدارة المجموعة الأولى بـ11 نقطة.
الأهلي طرابلس يتصدر المجموعة الثانية برصيد 14 نقطة.
 
ترتيب المجموعة الأولى
بعد ختام مباريات الجولة الخامسة في المجموعة الأولى بات الترتيب على النحو الآتي: النصر 11 نقطة والأخضر11 والأهلي بنغازي 7 من أربع جولات والهلال 7 من ثلاث جولات والتعاون 6 من أربع جولات والتحدي أربع نقاط، الصقور 3 والصداقة نقطتان، الأنوار في آخر ترتيب المجموعة الأولى بنقطة واحدة.

ترتيب المجموعة الثانية
يتصدر الأهلي طرابلس ترتيب المجموعة الثانية، بعد ختام الجولة السادسة برصيد 14 نقطة والمدينة 12 والاتحاد المصراتي 9 وأساريا 7 والخمس والملعب الليبي 6 وأبوسليم 3 من ثلاثة مباريات، والبشائر 3 والسويحلي 3 والاتحاد نقطة واحدة.

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