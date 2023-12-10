الأخضر يحقق فوزه الثالث في «دورينا» والنصر يعود بنقطة من أجدابيا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

أقيمت عصر اليوم مباراتان ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى من الدوري الممتاز لكرة القدم «دورينا»، حيث جمعت المباراة الأولى التعاون وضيفه النصر بملعب 10 يونيو أجدابيا، فيما جمعت المباراة الثانية فريقي الأخضر والأنوار في الأبيار.

النصر يعزز صدارته

وقد انتهت مباراة التعاون والنصر بالتعادل السلبي ليحصل كل فريق على نقطة، فرفع النصر رصيده من النقاط إلى 11 نقطة معززًا صدارته لترتيب فرق المجموعة الأولى، كما رفع التعاون رصيده إلى ست نقاط.

وفي المباراة الثانية حقق الأخضر فوزه الثالث على فريق الأنوار بثلاثة أهداف مقابل هدف. سجل أهداف الأخضر آري بابل «هدفان» وأمجد بن عبدي، فيما سجل هدف الأنوار الوحيد مهند أبوعجيلة.

- أبوسليم يلتقي سوار الغيني في عنابة بـ«الكونفدرالية»

- أبوسليم يحقق فوزا تاريخيا بـ«الكونفدرالية» على حساب ساغرادا أسبيرانسا الأنغولي

بهذه النتيجة رفع الأخضر رصيده إلى 11 نقطة متساويًا مع النصر المتصدر، بينما توقف رصيد الأنوار عند نقطة واحدة.