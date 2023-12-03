أبوسليم يحقق فوزا تاريخيا بـ«الكونفدرالية» على حساب ساغرادا أسبيرانسا الأنغولي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

حصد أبوسليم أول ثلاث نقاط له في دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بعدما تغلب على فريق ساغرادا أسبيرانسا الأنغولي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب عنابة بالجزائر عصر اليوم الأحد في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية من البطولة.

أول فوز لأبوسليم بالكونفدرالية

يعد هذا الفوز تاريخيًا بالنسبة لفريق أبوسليم لأنه أول فوز للفريق بمرحلة المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. وقد أحرز هدف اللقاء الوحيد عبدالمنعم عكاشة، ليصبح رصيد الفريق ثلاث نقاط حصدها من مباراتين، بعدما سبق له خسارة الجولة الأولى أمام الزمالك المصري.

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ويلتقي الزمالك في التاسعة من مساء اليوم مع فريق سوار كويا الغيني ضمن الجولة الثانية بالمجموعة ذاتها.