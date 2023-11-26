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شاهد.. أوباما ينقذ الزمالك من أبوسليم والعارضة تحرم ممثل ليبيا من التعادل

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 26 نوفمبر 2023, 08:05 مساء
شاهد.. أوباما ينقذ الزمالك من أبوسليم والعارضة تحرم ممثل ليبيا من التعادل
زيزو يسيطر على الكرة في مباراة فريقه الزمالك أمام أبوسليم بدور المجموعات في «الكونفدرالية»، 26 نوفمبر 2023. (إنترنت)
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تصدت العارضة لهدف محقق لفريق أبوسليم في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع أمام الزمالك، ليخرج ممثل الكرة الليبية خاسرًا بهدف نظيف، في أولى مواجهات دور المجموعات ببطولة «الكونفدرالية»، اليوم الأحد.

وحرمت العارضة أبوسليم من التعادل بهدف بعد رمية تماس قابلها معتصم برأسية صاروخية داخل منطقة الجزاء، لتصطدم في العارضة وتخرج ضربة مرمى، ليفوز الزمالك على أرضه ووسط جماهيره بهدف سجله لاعبه يوسف أوباما في الدقيقة 73 من زمن المباراة.

برج العرب يستقبل مواجهة الزمالك وأبوسليم
واستقبل الزمالك منافسه أبوسليم، بطل ليبيا، على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية في مصر، في إطار مباريات الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الثانية بدور المجموعات لبطولة «الكونفدرالية» الأفريقية.

- صافرة تونسية لمواجهة الزمالك أمام أبوسليم في افتتاح مجموعات «الكونفدرالية»

خروج أوباما صاحب الهدف الوحيد في المباراة
وفى الدقيقة 84 خرج يوسف أوباما صاحب الهدف ودخل محمد أشرف روقا بدلاً منه، من أجل تأمين منطقة وسط الملعب، وكاد أبوسليم يسجل هدف التعادل فى الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع عن طريق رأسية ارتطمت فى العارضة، وخرج زيزو فى الدقيقة الأخيرة من المباراة ودخل محمد طارق.

ثلاث نقاط للزمالك وساغرادا بعد الجولة الأولى
بهذه النتيجة يحصد الزمالك أول ثلاث نقاط، ويتساوى في نفس الرصيد مع ساغرادا الأنغولي، بعد فوز الأخير على سوار الغيني بهدفين دون مقابل، بينما يظل سوار الغيني وأبوسليم دون نقاط، بعد انتهاء الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات عن المجموعة الثانية من منافسات «الكونفدرالية».

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