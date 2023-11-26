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صافرة تونسية لمواجهة الزمالك أمام أبوسليم في افتتاح مجموعات «الكونفدرالية»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الأحد 26 نوفمبر 2023, 04:58 مساء
صافرة تونسية لمواجهة الزمالك أمام أبوسليم في افتتاح مجموعات «الكونفدرالية»
فريق أبوسليم يستعد على أرضية ملعب المباراة في برج العرب. (فيسبوك)
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قررت لجنة التحكيم بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم تعيين طاقم تحكيم تونسي لإدارة مباراة الزمالك وأبوسليم ضمن الجولة الأولى من مرحلة المجموعات لكأس «الكونفدرالية» الأفريقية التي ستجري مساء اليوم الأحد، بملعب برج العرب بالإسكندرية في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت ليبيا.

يدير اللقاء الحكم التونسي محرز المالكي بمساعدة كل من وائل الحناشي وأيمن إسماعيل في حين سيكون الصادق السالمي حكمًا رابعًا.

طاقم تحكيم تونسي لمباراة الزمالك وأبوسليم في «الكونفيدرالية»
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من جانبه، أشاد المدير الفني الموقت لفريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك، معتمد جمال، خلال المؤتمر الصحفي المخصص قبل 24 ساعة من المواجهة المرتقبة بقدارت لاعبي أبوسليم.

مدرب الزمالك يشيد بقدرات لاعبي أبوسليم
وقال معتمد جمال خلال المؤتمر الصحفي: «مواجهة أبوسليم مهمة للغاية في بداية مشوار دور المجموعات، ونتطلع لبداية قوية في البطولة. على الرغم من الغيابات، لكن لدينا مجموعة لاعبين أصحاب خبرات، ووظفنا بعض اللاعبين في مراكز أخرى، لتعويض النقص العددي».

وأضاف المدرب الموقت لفريق الزمالك: «أبوسليم يقدم كرة حديثة، ويضم مجموعة مميزة من اللاعبين وجهازًا فنيًا على أعلى مستوى، وسبق أن حقق الفوز في الأدوار السابقة على فرق لها تاريخ في الكرة الأفريقية».

فريق أبوسليم يستعد على أرضية ملعب المباراة في برج العرب. (فيسبوك)
فريق أبوسليم يستعد على أرضية ملعب المباراة في برج العرب. (فيسبوك)
تنويه لمباراة فريق أبوسليم أمام الزمالك في «الكونفدرالية». (فيسبوك)
تنويه لمباراة فريق أبوسليم أمام الزمالك في «الكونفدرالية». (فيسبوك)
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