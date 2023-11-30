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شاهد.. «في التسعين» يناقش تقدم المنتخب الوطني في تصنيف «الفيفا» ومشاركة أبوسليم والهلال بالكونفدرالية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 30 نوفمبر 2023, 04:49 مساء
شاهد.. «في التسعين» يناقش تقدم المنتخب الوطني في تصنيف «الفيفا» ومشاركة أبوسليم والهلال بالكونفدرالية
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تذيع قناة الوسط «Wtv» في السابعة من مساء اليوم الخميس، حلقة جديدة من برنامج «في التسعين» الذي يناقش عددا من أبرز الموضوعات المطروحة على الساحة الرياضية خلال الفترة الراهنة.

موضوعات مهمة تطرح خلال «في التسعين»
ويتناول برنامج «في التسعين» في حلقة الليلة تقدم المنتخب الوطني ستة مراكز في التصنيف الشهري الذي يصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

ويناقش «في التسعين» أيضا مشاركة فريقي أبوسليم والهلال في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وسعي الفريقين إلى تحقيق الفوز الأول.

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كما يتطرق النقاش خلال برنامج «في التسعين» إلى الدوري الممتاز وما حققته الفرق حتى الآن.

تردد قناتي الوسط (WTV) على النايل سات
تردد (Wtv 1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
تردد (Wtv 2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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