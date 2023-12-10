تأجيل حلقة «ملعب الوسط» بسبب ترحيل قمة الأهلي طرابلس والمدينة في «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط

تأجلت حلقة برنامج «ملعب الوسط» عبر قناة «Wtv» المقررة اليوم الأحد إلى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري، بسبب تأجيل مباراة الأهلي طرابلس والمدينة وترحيلها إلى يوم الثلاثاء، ليكون موعد نهاية الجولة من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا».

- سوء الأحوال الجوية يؤجل «ديربي» العاصمة 72 ساعة

ويهتم برنامج «ملعب الوسط» مع محللي ونجوم «Wtv» بالتفاصيل الفنية والأرقام الدقيقة والكواليس الخاصة بالمباريات، وتحديدًا مع ختام الجولات من مسابقة الدوري الممتاز «دورينا».

تأجيل «ديربي» العاصمة للمرة الثانية

وقررت لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم تأجيل «ديربي العاصمة» في الجولة السادسة، بين الأهلي طرابلس والمدينة، للمرة الثانية ليصبح الموعد الثلاثاء، في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت ليبيا.

كان التأجيل الأول من يوم السبت الماضي إلى الأحد، قبل أن يجري إرجاء المباراة إلى يوم الثلاثاء، بترحيلها 72 ساعة بسبب سوء الأحوال الجوية، لتُقام على ملعب النهر الصناعي.