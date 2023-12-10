سوء الأحوال الجوية يؤجل «ديربي» العاصمة 72 ساعة

القاهرة - بوابة الوسط

قررت لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم تأجيل «ديربي العاصمة» في الجولة السادسة، بين الأهلي طرابلس والمدينة، للمرة الثانية ليصبح الموعد الثلاثاء، في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت ليبيا.

كان التأجيل الأول من يوم السبت الماضي إلى الأحد، قبل أن يجري إرجاء المباراة إلى يوم الثلاثاء، بترحيلها 72 ساعة بسبب سوء الأحوال الجوية، لتُقام على ملعب النهر الصناعي.

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فريق المدينة يتصدر المجموعة الثانية برصيد 12 نقطة من أربعة انتصارات، جاءت بفوزه في المباراة الأولى على الاتحاد بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى، وفوزه في الجولة الثانية على فريق البشائر بهدف دون رد، وعلى الخمس بهدف دون رد، وعلى أساريا بهدفين دون رد، ويطمح في الجولة السادسة لتخطي ملاحقه الأهلي طرابلس برصيد 11 نقطة من ست جولات.

سجل فريق الأهلي طرابلس خلال الجولات السابقة

فريق الأهلي طرابلس، الساعي لاقتناص صدارة المجموعة، يدخل هذا الديربي وعينه على نقاطه الثلاثة، حتى ينفرد بصدارة المجموعة، ورصيده 11 نقطة، جمعها من الفوز على الملعب الليبي بهدف دون رد، والتعادل مع الأولمبي دون أهداف، والفوز على السويحلي بهدف دون رد، والتعادل مع الاتحاد في «ديربي العاصمة» دون أهداف، والفوز على فريق البشائر بهدفين دون رد.

الجدول الصادر عن لجنة تنظيم المسابقات بشأن التأجيل الثاني لمباراة الأهلي طرابلس والمدينة. (صفحة لجنة تنظيم المسابقات عبر فيسبوك)