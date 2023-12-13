«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل مباريات الأسبوعين السادس والسابع في «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط

تشهد مباريات الأسبوع السادس من مرحلة الذهاب لمنافسات الدوري الليبي الممتاز عن المجموعة الأولى مواجهة غدا الخميس وتجمع التحدي مع الهلال على ملعب شهداء بنينا في تمام الساعة السابعة مساء ويراقبها نوري العبرة.

وتقام الجمعة مواجهتان، الأولى تجمع الأخضر والتعاون على ملعب شيخ الشهداء في تمام الساعة الثالثة ويراقبها حسن عبدالرازق، والمباراة الثانية تجمع المروج مع الصداقة في نفس التوقيت على ملعب بشير جودة بالمرج، ويراقبها طارق الجهاني.

النصر يواجه الأهلي بنغازي على ملعب شهداء بنينا

أما السبت 16 ديسمبر 2023 فتقام مواجهتان، الأولى تجمع النصر مع الأهلي بنغازي على ملعب شهداء بنينا في تمام الساعة الثالثة ويراقبها أسامة الأشهب، وفي نفس التوقيت تجرى المواجهة الثانية بين الصقور والأنوار على ملعب طبرق، ويراقبها ميلود الورفلي.

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وتنطلق مواجهات الأسبوع السابع من مرحلة الذهاب للمجموعة الثانية الخميس بلقاء الأولمبي والسويحلي على ملعب الزاوية في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً ويراقبها أمحمد بن غرسة، على أن يلتقي الجمعة الملعب الليبي مع الاتحاد على ملعب النهر في تمام الساعة السابعة، ويراقب المباراة أحمد أبوشعالة.

الخمس يستضيف الأهلي طرابلس

ويستضيف فريق الخمس الأحد المقبل فريق الأهلي طرابلس على ملعب الخمس في تمام الساعة الخامسة والنصف ويراقبها حسن المنير، على أن يشهد يوم الإثنين 18 ديسمبر مواجهة وحيدة بين المدينة والاتحاد المصراتي على ملعب النهر في تمام الساعة الرابعة ويراقبها الهادي سويطي، بينما تأجل لقاء أبوسليم والبشائر بسبب مشاركة أبوسليم في بطولة «الكونفدرالية».

مباريات الأسبوع السادس للمجموعة الأولى في الدوري الليبي. (صفحة لجنة تنظيم المسابقات عبر فيسبوك)

مباريات الأسبوع السابع للمجموعة الثانية في الدوري الليبي. (صفحة لجنة تنظيم المسابقات عبر فيسبوك)