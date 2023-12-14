شاهد في «تغطية خاصة»:‎ إطلاق رصاصة الرحمة على لجنة المنفي المالية

القاهرة - بوابة الوسط

ناقشت قناة «الوسط» (Wtv) في تغطيتها الخاصة مساء اليوم الخميس مصير اللجنة المالية العليا التي شكلها رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي لتحديد أوجه الإنفاق العام ومتابعة الترتيبات المالية والتي لم تسفر عن إجراءات ملموسة على أرض الواقع حتى أصدرت محكمة بنغازي الابتدائية حكما ببطلان تشكيلها لعدم الاختصاص.

ويقول مراقبون إن اللجنة وُلدت ميتة، على خلفية استقالة نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي وأربعة أعضاء آخرين، اعتراضًا على الآلية التي جرى إنشاؤها على أساسها، وبعدها عقدت اللجنة اجتماعات في مناطق متفرقة من البلاد، لكن إقرار مجلس النواب ميزانية لحكومة مكلفة من قبله برئاسة أسامة حماد شكّلت عاملاً إضافيًا لعدم فاعلية لجنة المنفي.

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أسامة حماد أيضا وجه عدة انتقادات للجنة قائلاً «لم تتبنَ اللجنة أي إجراء عملي يوضح آلية الإنفاق وكيفية تخصيص الأموال للجهات الممولة من الخزانة العامة، في حين دعا الأمين العام للأمم المتحدة عبدالله باتيلي اللجنة المالية العليا إلى تحويل النقاشات التي أجرتها إلى «إجراءات ذات أثر لتحقيق الشفافية والمساءلة والإنصاف في نفقات الدولة».

ومع استمرار الخلاف حول آلية الإنفاق العام مع وجود حكومتين تتنازعان السلطة التنفيذية اختفى دور اللجنة المالية العليا من المشهد حتى جاء حكم قضائي من بنغازي موجها رصاصة الرحمة إليها.

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