  • Alwasat News
Atwasat

البعثة: باتيلي يؤكد أهمية تحويل نقاشات اللجنة المالية إلى إجراءات ملموسة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 25 أغسطس 2023, 09:01 مساء
البعثة: باتيلي يؤكد أهمية تحويل نقاشات اللجنة المالية إلى إجراءات ملموسة
باتيلي في إيجاز صحفي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، يوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023. (لقطة مثبتة من تسجيل مصور)
alwasat radio

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، عبدالله باتيلي، اللجنة المالية العليا إلى تحويل النقاشات التي تجريها إلى «إجراءات ذات أثر لتحقيق الشفافية والمساءلة والإنصاف في نفقات الدولة».

ونقلت البعثة الأممية عن باتيلي قوله في إحاطته أمام مجلس الأمن في 22 أغسطس: «أحث المصرف المركزي على مواصلة جهوده لمعالجة آثار انقسام النظام المالي العام».

اجتماع اللجنة المالية في مصراتة يوصي الوزارات بالإنفاق العادل
ويرأس اللجنة المالية العليا رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وعقدت آخر اجتماعاتها في مدينة مصراتة الأحد الماضي.

وانتهى الاجتماع الأخير إلى تأكيد الاستمرار في صرف مخصصات البابين الأول والثاني من قبل وزارة المالية، موصية جميع الوزارات بضرورة الإنفاق العادل على كل الجهات التابعة لها.

وأكدت اللجنة التزامها بالحفاظ على الإجماع الوطني المتطلع لتنظيم الإنفاق العام، وفق سياسة الإفصاح والشفافية والتوزيع العادل للموارد المالية للدولة.

- الرئاسي: المنفي يتشاور مع بن قدارة بشأن عمل اللجنة المالية العليا
- «المركزي» ينهي سنوات الانقسام.. والجميع يترقب «شفافية» الإنفاق الحكومي
- سفير روسيا يؤكد للمنفي دعم موسكو قرار تشكيل اللجنة المالية العليا لتنظيم الإنفاق

وفي يوليو الماضي، شكل المنفي اللجنة المالية العليا التي تضم 17 عضوًا من بينهم نائب الرئيس، وممثلون عن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، ومجلس النواب ومجلس الدولة، والقيادة العامة ومصرف ليبيا المركزي في طرابلس وبنغازي، وديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية والمؤسسة الوطنية للنفط.

إقرار أوجه الإنفاق العام ومتابعة سلامته من مهام اللجنة 
وتختص اللجنة بعدة بنود منها: إقرار أوجه الإنفاق العام للدولة، وأبواب الصرف وفقًا لمبدأ الرشد المالي والتوزيع العادل، ومتابعة الإيرادات العامة للدولة، ومتابعة سلامة الإنفاق الحكومي وكفاءت».

وتوزعت اجتماعات اللجنة- منذ تأسست في السابع من يوليو الماضي- بين عدد من المدن الليبية، إذ عقدت اجتماعها الأول في سرت والثاني في طرابلس، فيما انعقد الاجتماع الثالث في مدينة بنغازي في السابع من أغسطس الجاري، والأخير في مصراتة الأحد الماضي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ثلاثية التاريخ واللحظة والمستقبل في لوحات معتوق بوراوي

ثلاثية التاريخ واللحظة والمستقبل في لوحات معتوق بوراوي
بيانات شخصية لـ10 ملايين باحث عن العمل في فرنسا «معروضة للبيع»

بيانات شخصية لـ10 ملايين باحث عن العمل في فرنسا «معروضة للبيع»
الهلال يدعو الإعلام وفي صدارته «Wtv» إلى حضور المؤتمر الصحفي ويسمح بتصوير التدريب

الهلال يدعو الإعلام وفي صدارته «Wtv» إلى حضور المؤتمر الصحفي ويسمح بتصوير ...
مجموعة «هاينكن» الهولندية تبيع أصولها في روسيا مقابل يورو واحد

مجموعة «هاينكن» الهولندية تبيع أصولها في روسيا مقابل يورو واحد
وزارة الثقافة تعتمد 23 أغسطس يوما للوفاء

وزارة الثقافة تعتمد 23 أغسطس يوما للوفاء
إضراب هوليوود يؤجل إطلاق الجزء الثاني من «دون»

إضراب هوليوود يؤجل إطلاق الجزء الثاني من «دون»
أنشيلوتي يعلن نبأ حزينا لجماهير ريال مدريد والبرازيل معا

أنشيلوتي يعلن نبأ حزينا لجماهير ريال مدريد والبرازيل معا
النظام العسكري في النيجر يُمهل السفير الأميركي 48 ساعة لمغادرة البلاد

النظام العسكري في النيجر يُمهل السفير الأميركي 48 ساعة لمغادرة البلاد
مونديال القوى: ذهبية رابعة للفنزويلية روخاس.. ورقم قياسي للجامايكية جاكسون

مونديال القوى: ذهبية رابعة للفنزويلية روخاس.. ورقم قياسي للجامايكية جاكسون
كاريكاتير حليم - يفغيني بريغوجين

كاريكاتير حليم - يفغيني بريغوجين
البعثة: باتيلي يؤكد أهمية تحويل نقاشات اللجنة المالية إلى إجراءات ملموسة

البعثة: باتيلي يؤكد أهمية تحويل نقاشات اللجنة المالية إلى إجراءات ملموسة
«الصليب الأحمر» تحصل على 120 سبيكة ذهبية عُثر عليها في قطار سويسري

«الصليب الأحمر» تحصل على 120 سبيكة ذهبية عُثر عليها في قطار سويسري
شعبة الإعلام بـ«القيادة»: سلاح الجو يستهدف تجمعات للمعارضة التشادية (فيديو)

شعبة الإعلام بـ«القيادة»: سلاح الجو يستهدف تجمعات للمعارضة التشادية (فيديو)
البرلمان البرازيلي يأمر الشرطة بإحضار رونالدينيو للتحقيق في قضية احتيال

البرلمان البرازيلي يأمر الشرطة بإحضار رونالدينيو للتحقيق في قضية احتيال
الكرملين يعتبر أن الادعاء بأنه أصدر الأمر بقتل بريغوجين «كذب محض»

الكرملين يعتبر أن الادعاء بأنه أصدر الأمر بقتل بريغوجين «كذب محض»
إنجاز طبي جديد في مجال علاج عقم الرجال

إنجاز طبي جديد في مجال علاج عقم الرجال
الحكومة الدنماركية تعرض مشروع قانون يحظر حرق المصحف الشريف

الحكومة الدنماركية تعرض مشروع قانون يحظر حرق المصحف الشريف
صورة ترامب تنضم إلى مجموعة صور جنائية للمشاهير

صورة ترامب تنضم إلى مجموعة صور جنائية للمشاهير
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الأداء الأسبوعي للعملات الدولية والعربية مقابل الدينار (19-24 أغسطس 2023)
الأداء الأسبوعي للعملات الدولية والعربية مقابل الدينار (19-24 ...
استرجاع سيارة مسروقة من كلية عسكرية
استرجاع سيارة مسروقة من كلية عسكرية
مديرية أمن سبها: خطة لتأمين مدن ومناطق الجنوب
مديرية أمن سبها: خطة لتأمين مدن ومناطق الجنوب
ارتفاع الدولار أمام الدينار في السوق الموازية (السبت 26 أغسطس 2023)
ارتفاع الدولار أمام الدينار في السوق الموازية (السبت 26 أغسطس ...
ديبي يزور إقليم تيبستي بعد ساعات من إعلان «القيادة العامة» إطلاق عملية عسكرية قرب الحدود مع تشاد
ديبي يزور إقليم تيبستي بعد ساعات من إعلان «القيادة العامة» إطلاق ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مصادر متطابقة من طرابلس تؤكد احتجاز «الردع» آمر اللواء 444 قتال في مطار معيتيقة
مصادر متطابقة من طرابلس تؤكد احتجاز «الردع» آمر اللواء 444 ......
آمر «اللواء 444» محمود حمزة يروي ملابسات احتجازه لدى «جهاز الردع»
آمر «اللواء 444» محمود حمزة يروي ملابسات احتجازه لدى «جهاز ......
تعليمات عاجلة من الدبيبة بصرف منحتي الأبناء والزوجة والبنات للربع الثالث للعام 2023
تعليمات عاجلة من الدبيبة بصرف منحتي الأبناء والزوجة والبنات ......
شركات طيران تنقل طائرات لها من مطار معيتيقة إلى مصراتة
شركات طيران تنقل طائرات لها من مطار معيتيقة إلى مصراتة...
سرق خالته.. كشف غموض السطو على مصوغات ذهبية بمليون دينار في طرابلس
سرق خالته.. كشف غموض السطو على مصوغات ذهبية بمليون دينار في ......
المزيد
عقيلة يثمن جهود «الجيش لتأمين الحدود وطرد المجموعات الإجرامية»
عقيلة يثمن جهود «الجيش لتأمين الحدود وطرد المجموعات ......
«إعلام عمليات القوات البرية»: مهندسو الشركة المنفذة لطريق أوباري - غات تسلموا موقع العمل
«إعلام عمليات القوات البرية»: مهندسو الشركة المنفذة لطريق ......
إعلام «القيادة العامة»: صدام حفتر وقيادات عسكرية يتابعون العمليات في الجنوب (فيديو)
إعلام «القيادة العامة»: صدام حفتر وقيادات عسكرية يتابعون ......
ديبي يزور إقليم تيبستي بعد ساعات من إعلان «القيادة العامة» إطلاق عملية عسكرية قرب الحدود مع تشاد
ديبي يزور إقليم تيبستي بعد ساعات من إعلان «القيادة العامة» ......
ارتفاع الدولار أمام الدينار في السوق الموازية (السبت 26 أغسطس 2023)
ارتفاع الدولار أمام الدينار في السوق الموازية (السبت 26 ......
المزيد