سفير روسيا يؤكد للمنفي دعم موسكو قرار تشكيل اللجنة المالية العليا لتنظيم الإنفاق

القاهرة - بوابة الوسط

أكد سفير روسيا لدى ليبيا، أيدار أغانين، دعم بلاده قرار المجلس الرئاسي بشأن «تشكيل اللجنة المالية العليا لتنظيم الإنفاق العام، وتعزيز الشفافية بمشاركة كل الأطراف الليبية»، وضرورة «أن تكون كل الحلول المطروحة بملكية ليبية خالصة»، وفق المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

جاء تأكيد السفير الروسي خلال لقائه رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الأربعاء، في مكتبه بديوان المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس.

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وأضاف المكتب الإعلامي أن السفير أيدار أغانين جدد، خلال اللقاء، دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى رئيس محمد المنفي، للمشاركة في قمة روسيا - أفريقيا، المقرر عقدها في نهاية الشهر الجاري.

يعد هذا اللقاء الثاني الذي يجمع رئيس المجلس الرئاسي مع سفير روسيا لدى ليبيا، منذ أن قدّم الأخير أوراق اعتماده في 26 يونيو الماضي خلال مراسم أقيمت في طرابلس، أعقبها إعلان عودة البعثة إلى ليبيا، وفق السفير أغانين.