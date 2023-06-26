السفير الروسي يشيد بجهود المجلس الرئاسي لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أشاد سفير روسيا الاتحادية الجديد لدى ليبيا إيدار أغانين، بالجهود التي يبذلها المجلس الرئاسي من أجل تحقيق السلام والاستقرار في كافة أنحاء ليبيا، وذلك خلال لقائه مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، عقب تقديم أوراق اعتماده صباح اليوم الإثنين.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن السفير أيدار أغانين نقل للمنفي خلال اللقاء، «تحيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأشاد بالجهود التي يبذلها المجلس الرئاسي من أجل تحقيق السلام والاستقرار في البلاد».

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من جانبه، أكد المنفي، على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، وحرصه على مساهمة روسيا العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي في استقرار الأوضاع في ليبيا وتحقيق حلم الليبيين في إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة، متطلعاً إلى نجاح السفير الجديد في مهامه خلال فترة عمله في ليبيا.

عودة الوجود الدبلوماسي الروسي إلى ليبيا

وعقب تقديم أوراق اعتماده، اعلن السفير أيدار أغانين، أن «الوجود الدبلوماسي الروسي في ليبيا عاد بالكامل»، مشيراً إلى أن السفارة الروسية في العاصمة طرابلس ستعمل على تعزيز علاقات الصداقة مع ليبيا، وفق ما قاله لوكالة «سبوتنيك» الروسية.

وأضاف أغانين أن السفارة الروسية تقوم بتنظيم عملها وتعتزم إقامة اتصالات أوسع نطاقاً مع ممثلي ليبيا، مشيرا إلى أن «الليبيين أيضاً مهتمون بالحوار معنا والاستماع إلى تقييماتنا ووجهة نظرنا».

لقاء المنفي مع السفير الروسي الجديد لدى ليبيا أيدار أغانين، الإثنين 26 يونيو 2023. (المجلس الرئاسي)

لقاء المنفي مع السفير الروسي الجديد لدى ليبيا أيدار أغانين، الإثنين 26 يونيو 2023. (المجلس الرئاسي)