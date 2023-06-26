سفير موسكو الجديد: الوجود الدبلوماسي الروسي في ليبيا عاد بالكامل

القاهرة - بوابة الوسط

أكد السفير الروسي الجديد لدى ليبيا أيدار أغانين، «أن الوجود الدبلوماسي الروسي في ليبيا عاد بالكامل»، مشيراً إلى أن السفارة الروسية في العاصمة طرابلس ستعمل على تعزيز علاقات الصداقة مع ليبيا، وفق ما قاله لوكالة «سبوتنيك» الروسية.

جاء ذلك في أول تصريحاته الصحفية من طرابلس عقب تقديم أوراق اعتماده إلى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في مراسم أقيمت صباح اليوم الإثنين.

وقال السفير أيدار أغانين، لـ«سبوتنيك» في أول مقابلة له مع وسائل الإعلام: «الآن الظروف الأمنية أصبحت أفضل بكثير. كما ترون، ليس هناك أعمال عسكرية، والبلد عملياً انتقل إلى مرحلة التطور السلمي، حيث يجري تسوية الاختلافات بين السياسيين الليبيين عبر الحوار... فنعم، التواجد الدبلوماسي الروسي في ليبيا استؤنف بالكامل، والآن سوف نعمل على تعزيز علاقات الصداقة التقليدية».

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السفارة الروسية تعتزم إقامة اتصالات أوسع نطاقا مع ممثلي ليبيا

وأضاف أغانين أن السفارة الروسية تقوم بتنظيم عملها وتعتزم إقامة اتصالات أوسع نطاقا مع ممثلي ليبيا، مشيرا إلى أن «الليبيين أيضاً مهتمون بالحوار معنا والاستماع إلى تقييماتنا ووجهة نظرنا».

ولفت السفير الروسي إلى أنه في البداية سيواجه الدبلوماسيون الروس مهمة الوصول إلى المستوى السابق للعلاقات بين موسكو وطرابلس، مبينًا أنه بعد ذلك يجب المضي قدمًا، لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكد أغانين أنه «سيكون من الضروري الجلوس معًا ومناقشة مجالات التفاعل التي تهم كلا الجانبين، لتحديد خطوات ملموسة»، معتبرا أن «الصيغة الجيدة لذلك تُعدها اللجنة الحكومية الدولية المشتركة» وفق ما نقلته وكالة «سبوتنيك».