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المنفي يتسلم أوراق اعتماد 5 سفراء جُدد لدى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 26 يونيو 2023, 03:50 مساء
المنفي يتسلم أوراق اعتماد 5 سفراء جُدد لدى ليبيا
المنفي مع سفير الفاتيكان الجديد لدى ليبيا المونسينيرو سافيو اسف سيلا، خلال تقديم أوراق اعتماده الإثنين 26 يونيو 2023. (المجلس الرئاسي)
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استلم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أوراق اعتماد خمسة سفراء جدد لدى ليبيا، وذلك خلال مراسم أقيمت، صباح اليوم الإثنين، في العاصمة طرابلس.

والسفراء الجدد المعتمدين لدى ليبيا، هم كل من سفير روسيا إيدار أغانين، وسفير إيطاليا جيانلوكا ألبريني، وسفير غانا مارك مايكل انتسي، وسفير بنغلاديش أبوالحسنات محمد خير البشير، وسفير الفاتيكان المونسينيرو سافيو اسف سيلا، وفق المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

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وأكد المنفي خلال استقباله السفراء الجُدد، على عمق العلاقات التي تربط دولهم بليبيا، متمنياً لهم التوفيق في أداء مهامهم الجديدة.

والخميس الماضي، تسلّم المنفي أوراق اعتماد كل من، سفير أوكرانيا فولوديمير خومانتيس، وسفير الدنمارك دارين ريبر، وسفير بلجيكا فرانسوا دي مون، وسفير فنلندا تيمو إيماري سبونن، وسفير فيتنام نجوين هوي دونج، وسفير جيبوتي أحمد علي بري.

سفير إيطاليا الجديد لدى ليبيا جيانلوكا ألبريني، خلال تقديم أوراق اعتماده إلى المنفي، الإثنين 26 يونيو 2023. (المجلس الرئاسي)
سفير إيطاليا الجديد لدى ليبيا جيانلوكا ألبريني، خلال تقديم أوراق اعتماده إلى المنفي، الإثنين 26 يونيو 2023. (المجلس الرئاسي)
سفير بنغلاديش الجديد لدى ليبيا أبوالحسنات محمد خير البشير، خلال تقديم أوراق اعتماده إلى المنفي، الإثنين 26 يونيو 2023. (المجلس الرئاسي)
سفير بنغلاديش الجديد لدى ليبيا أبوالحسنات محمد خير البشير، خلال تقديم أوراق اعتماده إلى المنفي، الإثنين 26 يونيو 2023. (المجلس الرئاسي)
سفير روسيا الاتحادية الجديد لدى ليبيا إيدار أغانين، خلال تقديم أوراق اعتماده إلى المنفي، الإثنين 26 يونيو 2023. (المجلس الرئاسي)
سفير روسيا الاتحادية الجديد لدى ليبيا إيدار أغانين، خلال تقديم أوراق اعتماده إلى المنفي، الإثنين 26 يونيو 2023. (المجلس الرئاسي)
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