«المركزي» ينهي سنوات الانقسام.. والجميع يترقب «شفافية» الإنفاق الحكومي

القاهرة - بوابة الوسط

بعد 19 شهراً من الاجتماعات غير المنتظمة، والانقسامات الواضحة مرة والمستترة مرات، أعلن مصرف ليبيا المركزي توحيد المؤسسة المالية عقب اجتماع عقد الأحد الماضي بين المحافظ الصديق الكبير ونائبه مرعي رحيل.

الاجتماع الذي عُقد في «المركزي» في طرابلس انتهى إلى إعلان عودة المصرف مؤسسة موحدة، وأيضًا مدراء الإدارات والمستشارين في مقري المصرف بطرابلس وبنغازي؛ فيما أشار الكبير ومرعي إلى استمرار جهود علاج آثار الانقسام.

وفي 20 يناير من العام 2022، أعلنت المؤسسة المالية الانطلاق الفعلي لعملية التوحيد، تنفيذاً لتوصيات المسار الاقتصادي التي أقرها المؤتمر الدولي حول ليبيا الذي عُقِد في برلين في يناير 2020.

مراحل أربعة للتوحيد

وقال المصرف وقتها إن خارطة إعادة التوحيد تتضمن أربع مراحل، سينتج عنها «نموذج تشغيلي متطور يحاكي أفضل الممارسات العالمية»؛ غير أن المشاورات والاجتماعات التي جمعت الصديق الكبير بنائبه السابق علي الحبري لم تكتمل، ففي نوفمبر 2022 أقال مجلس النواب الحبري من منصبه، قبل تعيين مرعي رحيل مكانه.

وجاء في بيان صدر عن المصرف الأحد الماضي، أن الاجتماع عقد «تنفيذاً لاستحقاق توحيد مصرف ليبيا المركزي، وتتويجاً للجهود التي تبذلها الأطراف الوطنية الداعمة للتوحيد». وأضاف أن المصرف قد عاد مؤسسة سيادية موحدة، مع الاستمرار في بذل الجهود لمعالجة الآثار التي نجمت عن الانقسام.

وقبل رحيله، قال الحبري في أكتوبر الماضي أن الصديق الكبير علق مسار توحيد المصرف من طرف واحد «دون سبب أو مبرر»، مشدداً على ضرورة تفعيل مجلس إدارة المصرف. وأضاف خلال مؤتمر صحفي وقتها إن المصرف المركزي بات «شبه ميت ولا يؤدي مهامه على الشكل الأكمل»، مرجعاً ذلك إلى إصرار الكبير على «القيادة بمفرده».

وفي 19 فبراير الماضي، ناقشت مجموعة العمل الاقتصادية التابعة للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا التقدم المحرز نحو إعادة توحيد وإصلاح مصرف ليبيا المركزي. ووقتها شدد المبعوث الأممي عبدالله باتيلي على ضرورة أن «يثق الشعب الليبي بقادته في إدارة ثروات البلاد على نحو سليم». وتابع: «اتفقت مع الرؤساء المشاركين للمجموعة على دعم الجهود الليبية لتحسين إدارة الإيرادات والدعوة إلى طرق محددة للدفع بإصلاحات المصرف».

ورحب كل من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، بإعلان توحيد المصرف المركزي.

ضرورة الإفصاح في ملف الإنفاق الحكومي

وبعد يوم واحد من إعلان توحيد المصرف، دعا الدبيبة الصديق الكبير، إلى «زيادة الإفصاح والشفافية في ملف الإنفاق الحكومي»، متوقعاً أن تسهم خطوة توحيد المصرف المركزي «في تحقيق الاستدامة المالية للدولة وتنعكس إيجاباً على الخدمات المقدمة للمواطنين».

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جاء ذلك خلاال لقائهما بمقر المصرف في طرابلس، لبحث جهود تحقيق الاستقرار المالي، فيما أشار المصرف إلى دور الدبيبة في «دعم جهوده لتحقيق الاستقرار المالي والاستدامة المالية للدولة وتحقيق أعلى معدلات الإفصاح والشفافية».

وأشاد رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة بعملية توحيد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بعد سنواتٍ من الانقسام، لافتاً إلى أن تلك الخطوة تعزز استقرار القطاع المصرفي الليبي، وتسهم في تعزيز الثقة المحلية والدولية في الاقتصاد الوطني. والتقى تكالة مع الصديق الكبير يوم الإثنين أيضا.

كما أشادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالمحافظ ونائبه «لاتخاذهما الإجراءات المعلنة بهدف استكمال عملية إعادة توحيد المصرف، ولالتزامهما بمعالجة الآثار التي لحقت بهذه المؤسسة الوطنية جراء الانقسام».

من جانبها، شجعت الولايات المتحدة قيادة مصرف ليبيا المركزي على متابعة خطوة توحيد المصرف «بإجراءات ملموسة نحو التكامل للأنظمة المالية وأنظمة الرقابة، بما في ذلك عن طريق تفعيل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، وتعزيز نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومعالجة الإصدارات السابقة للعملة المزيفة والإنفاق الموازي».

بدورها، قالت السفارة الفرنسية لدى ليبيا: «ترحب فرنسا بإعلان إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي، باعتباره نقطة الانطلاق لإعادة توحيد المؤسسات الاقتصادية والمالية كافة في البلاد». وأضاف البيان إن «التوزيع العادل والنزيه والشفاف للموارد لصالح جميع المواطنين الليبيين هو شرط أساسي لبناء السلام والاستقرار الدائمين في ليبيا».

أما الناطق باسم المفوضية الأوروبية بيتر ستانو فوصف إعادة توحيد المصرف بـ«الخطوة الحاسمة»، داعياً إلى «البناء على هذا الإنجاز من أجل اختتام المحادثات الجارية بوساطة الأمم المتحدة بنجاح والتي تهدف إلى تحديد حل سياسي شامل ومستدام بقيادة ليبيين ومملوكين لليبيين للبلاد من خلال الانتخابات الوطنية».

ورحب سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل بتوحيد المصرف، داعيا إلى تعزيز الشفافية والتوزيع العادل لدخل النفط.

وأشادت جامعة الدول العربية بالإعلان عن «ذلك بعد نحو عقد من الانقسام»، مشيرة إلى استعدادها لتوجيه مؤسسات العمل العربي المشترك المختصة، لتقديم المشورة والمساعدة الفنية لمصرف ليبيا المركزي للمضي قدمًا في إجراءات توحيده.

وقال الناطق باسم الأمين العام للجامعة جمال رشدي إن «المأمول هو أن تمثل هذه الخطوة المهمة حافزاً لتوحيد باقي مؤسسات الدولة الليبية، التي عانت كثيراً جراء انقسامها على مدار سنوات، وأن يضع هذا التطور نهاية لمسألة شفافية وعدالة توزيع عائدات الثروة الوطنية التي لطالما شكلت نقطة خلاف جوهرية بين الأطراف السياسية الفاعلة».