الرئاسي: المنفي يتشاور مع بن قدارة بشأن عمل اللجنة المالية العليا

القاهرة - بوابة الوسط

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة طرابلس نائب رئيس اللجنة العليا للترتيبات المالية فرحات بن قدارة.

وذكر بيان المجلس الرئاسي أن اللقاء يأتي في إطار التشاور والتنظيم المستمر لعمل اللجنة، دون توضيح مزيد من التفاصيل.

وفي يوليو الماضي، شكل المنفي اللجنة التي تضم 17 عضوًا من بينهم نائب الرئيس، وممثلون عن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، والقيادة العامة ومصرف ليبيا المركزي في طرابلس وبنغازي، وديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية والمؤسسة الوطنية للنفط.

اختصاصات اللجنة العليا للترتيبات المالية

وحدد قرار المنفي اختصاصات اللجنة في «إقرار أوجه الإنفاق العام للدولة، وأبواب الصرف وفقًا لمبدأ الرشد المالي والتوزيع العادل، ومتابعة الإيرادات العامة للدولة للتحقق من سلامة وكفاءة تحصيلها وفقًا للنظم المعمول بها. ومتابعة سلامة الإنفاق الحكومي وكفاءته وفقًا لمخرجات اللجنة، وأخيرًا الاستعانة بالمؤسسات الدولية والمحلية ذات الاختصاص لغرض التطوير المالي ورسم السياسات وتعزيز الشفافية».

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وربط متتبعون للشأن الليبي بين تشكيل اللجنة العليا وبين مطالب أطراف دولية فاعلة في الملف الليبي منها المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، الذي أشاد بقرار تشكيل لجنة عليا للرقابة المالية على الإيرادات العمومية في ليبيا والذي أصدره المجلس الرئاسي.