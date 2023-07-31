مجلس الدولة: المنفي اطلع المشري على نتائج عمل اللجنة المالية العليا

القاهرة - بوابة الوسط

اطلع رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، على نتائج عمل اللجنة المالية العليا لمراقبة الإنفاق العام، مبديا «ترحيبه بأي ملاحظات من قِبل المجلس الأعلى للدولة بشأنها»، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لمجلس الدولة.

وخلال اجتماعها الثاني الذي عُقِد، الأربعاء الماضي، في المقر الرئيسي للمؤسسة الوطنية للنفط بالعاصمة طرابلس، أقرت اللجنة المالية العليا اللائحة المنظمة لعملها الداخلي.

واجتمع المنفي والمشري، اليوم الإثنين، في العاصمة طرابلس، لمناقشة نتائج اللجنة المشتركة «6+6»، والجهود في هذا الإطار، للوصول إلى الاستحقاق الانتخابي في أقرب الآجال.

- المنفي والمشري يبحثان الأوضاع السياسية وكيفية البناء على نتائج لجنة «6+6»

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، في وقت سابق، إن لقاء المنفي والمشري «تناول مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، ونتائج اللجنة المشتركة 6+6، وكيفية البناء عليها، للوصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية قريباً ذات مصداقية، وتتطلب بيئة من الاستقرار، وتعزيز المصالحة والتوافق بين الليبيين».

وتوصلت اللجنة المشتركة «6+6» المكلفة من مجلسي النواب والدولة بإعداد قوانين الانتخابات إلى مشروعين لقانوني انتخاب رئيس الدولة والبرلمان في ختام اجتماعات دامت قرابة أسبوعين في المغرب أواخر يونيو الماضي، لكن تلك المخرجات أثارت جدلاً واسعاً بين الأطراف السياسية في ليبيا.