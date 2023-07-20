شاهد في برنامج «فلوسنا»: «اللجنة المالية العليا».. الغرض والآليات

القاهرة - بوابة الوسط

ناقشت الحلقة الجديدة من برنامج «فلوسنا» على قناة «الوسط» (WTV)، اليوم الخميس، التطورات المواكبة للجنة المالية العليا التي شكلها المجلس الرئاسي وعقدت أولى اجتماعاتها اليوم بمدينة سرت، برئاسة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وبحضور كامل أعضائها.

ومع أولى الاجتماعات، طالبت اللجنة الجهات الرسمية في الدولة مدها بـ«البيانات الدقيقة للإيرادات السيادية للدولة الليبية عن طريق المؤسسة الوطنية للنفط، ومصرف ليبيا المركزي والمصرف الليبي الخارجي، ومؤسسات الاستثمارات، والاتصالات والجمارك والضرائب باعتبارها إيرادات سيادية».

- اللجنة المالية العليا تطالب مدها بالبيانات الدقيقة للإيرادات السيادية

- المنفي يؤكد ضرورة الحفاظ على إمدادات الكهرباء وزيادة إنتاج النفط

- المنفي: توزيع الموارد بشكل عادل مسألة فنية سنتمكن من تنفيذها

وبينما يقول رئيس المجلس الرئاسي إن تلك الآلية تحسم الخلاف حول التوزيع العادل للإنفاق، فإنّ التساؤلات لا تزال كثيرة حول آلية عمل اللجنة، وكيفية تحقيق مستهدفاتها، وقدرتها على حسم الخلاف فعليًا حول الإيرادات العامة، وإدارة النفقات.

وناقش البرنامج هذه التساؤلات مع كل من: الباحث في الشأن الاقتصادي محمد الصافي، والخبير الاقتصادي إدريس الشريف.

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