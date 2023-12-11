اعتقاد خاطئ لسبب الإصابة بالبرد

القاهرة - بوابة الوسط

أكد اختصاصي أمراض الباطنة الدكتور الروسي ألكسندر لافريشيف أن الإصابة بأمراض البرد لا علاقة لها بالاعتقاد السائد بتعرض الجسم إلى البرد، ولكنه يترتب على عدوى فيروسية أو مختلطة مع عدوى بكتيرية.

وأفاد لافريشيف بأن هناك خمسة أخطاء شائعة في التعامل مع الإصابة بأمراض البرد أبرزها تناول المضادات الحيوية بشكل عشوائي من دون مؤشرات أو لمجرد للوقاية، حسب «روسيا اليوم».

وأشار لافريشيف إلى أن أفضل طريقة للوقاية من أمراض التهاب الجهاز التنفسي هي التطعيم ضد الإنفلونزا والفيروس التاجي المتجدد، مؤكدا أن هذا التطعيم لا يخفض مناعة الجسم، ويقلل من خطر الإصابة بهذه الأمراض.

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كما دعا إلى العمل على سرعة خفض درجة حرارة الجسم المرتفعة، خاصة الحوامل والمرضعات اللاتي لا يجب تناولهن للأدوية المتداولة عند إصابتهن، مشيرا لتوافر أدوية صالحة لحالاتهن يمكن الاعتماد عليها.

ولفت إلى عدم وجود دواء عام لعلاج أمراض البرد. فمثلا، لا تؤثر الأدوية المحددة الحالية لعلاج الإنفلونزا والفيروس التاجي المستجد في الفيروسات الأخرى، ولا يمكن استخدامها إلا بعد إجراء اختبار سريع إيجابي لهذه الأمراض.