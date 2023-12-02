«مكافحة الأمراض» يطلق حملة للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور حيدر السائح، اليوم السبت، انطلاق حملة للتطعيم ضد مرض الإنفلونزا الموسمية بالمراكز الصحية في جميع أنحاء البلاد.

وأكد السائح على ضرورة أن يتلقى التطعيم جميع الفئات المستهدفة وهي: النساء الحوامل والأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 55 عامًا ومقدمو الخدمات الصحية والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، وفق بيان صادر عن المركز.

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ونصح المركز الفئات المستهدفة بالتوجه إلى المراكز الصحية المختصة خلال الفترة من 2 ديسمبر وحتى 14 ديسمبر للحصول على التطعيمات بهدف تحقيق الوقاية والحماية من الإنفلونزا الموسمية.