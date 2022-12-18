إيقاف الدراسة في أجدابيا 4 أيام بعد تفشي الإنفلونزا الموسمية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت بلدية أجدابيا، منذ قليل، إيقاف الدراسة أربعة أيام اعتبارًا من غد الإثنين، إثر تفشي مرض الإنفلونزا الموسمية ببعض المؤسسات التعليمية بالبلدية.

وأشارت البلدية، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى «رسالة مراقب التربية والتعليم بخصوص تفشي وانتشار مرض الإنفلونزا الموسمية ببعض المؤسسات التعليمية بالبلدية».

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وتقرر إيقاف الدراسة من يوم غد الإثنين إلى يوم الخميس المقبل ذلك لقطع سريان انتشار المرض، حفاظًا على صحة الطلاب والعاملين بمراقبة التعليم وأبناء المدينة، حسب القرار.