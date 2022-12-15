إيقاف الدراسة بالمدارس الابتدائية والإعدادية في طبرق بسبب «الأنفلونزا»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المجلس البلدي طبرق إيقاف الدراسة في المدارس الابتدائية والإعدادية العامة والخاصة، بداية من السبت المقبل (17 ديسمبر) ولمدة أسبوع، وذلك بسبب انتشار الأنفلونزا الموسمية.

وأوضح عميد البلدية فرج بوالخطابية، أن فترة الإيقاف تبدأ السبت المقبل، وتنتهي الخميس المقبل (22 ديسمبر)، وذلك حسبما نشرت صفحة المجلس على موقع «فيسبوك».

تعليق الدراسة في غريان

ويوم الثلاثاء الماضي، قررت بلدية غريان، تعليق الدراسة في جميع المدارس العامة والخاصة للتعليم العام للمراحل التعليمية (رياض الأطفال والتعليم الأساسي والمتوسط) أمس واليوم؛ «نتيجة لكثرة انتشار فيروس التنفس المخلوي» في المؤسسات التعليمية.

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واتخذ قرار تعليق الدراسة بعد الاجتماع الطارئ لمسئولي القطاعات العامة في البلدية لتقييم الوضع الصحي داخل المدينة، والذي خلص أيضًا إلى تكليف الجهات المختصة بتقييم الوضع الصحي، واتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالة تقرير خلال يومين من تاريخ الاجتماع.