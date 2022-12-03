بعد زيادة إصابات «المخلوي».. «طوارئ الكفرة» توجه نداء عاجلا لأولياء الأمور

القاهرة - بوابة الوسط

وجهت غرفة الطوارئ الصحية بالكفرة، اليوم السبت، نداءً عاجلًا إلى أولياء أمور التلاميذ ،بعد اكتشاف حالات مصابة بفيروس الجهاز التنفسي المخلوي (RSV) بمستشفى عطية الكاسح التعليمي.

وأشارت الغرفة، في منشور اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منه إلى «أخد عينات عشوائية من الأطفال بعد زيادة عدد الحالات بمستشفى عطية الكاسح»، مبينة «وجود عدد من الحالات المصابة بالفيروس».

وناشد البيان «أولياء الأمور بمنع أبنائهم من الذهاب إلى المدارس بمجرد ظهور الأعراض، مثل الارتفاع المستمر في درجة حرارة الجسم، والسعال الجاف، والاحتقان الشديد، للحد من انتشار العدوى بين التلاميذ والحفاظ على سلامتهم».

- حيدر السائح ينفي انتشار التهاب السحايا في سبها: «لا يوجد مرض مجهول في الكفرة»

- بالصور| وصول أولى رحلات الخطوط الليبية مطار الكفرة

- تحذير من السائح بشأن «جدري القرو

السائح: لا يوجد مرض مجهول في الكفرة

وفي وقت سابق، نفى مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض‏ حيدر السائح، انتشارًا لالتهاب السحايا في سبها، وقال «لا يوجد مرض مجهول في الكفرة».

وقال، في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن ما جرى « الكشف عليه وتشخيصه في فرعنا في الكفرة وهو المعروف انتشاره في هذا الوقت»، وطمأن السائح المواطنين بأن الفيروس المخلوي «ليس خطيرًا».