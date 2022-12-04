كل ما تحتاج معرفته عن الفيروس المخلوي التنفسي

القاهرة - بوابة الوسط

يسبب الفيروس المخلوي التنفسي التهابات في الرئتين والمجرى التنفسي، وهو شائع حتى إن معظم الأطفال يكونون أُصِيبوا به قبل بلوغهم العامين، كما يصيب البالغين كذلك، وبالطبع ينتشر بشدة في ظل برودة الأجواء.



وبالنسبة للبالغين والأطفال الأصحاء الأكبر سنًا، فإن أعراض الفيروس المخلوي التنفسي تكون خفيفة، وعادة تشبه أعراض الزكام، عادةً ما تكون تدابير الرعاية الذاتية هي كل ما يلزم لتخفيف الشعور بالمرض.