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كل ما تحتاج معرفته عن الفيروس المخلوي التنفسي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 04 ديسمبر 2022, 01:51 مساء
كل ما تحتاج معرفته عن الفيروس المخلوي التنفسي
الفيروس المخلوي التنفسي يصيب الكبار والصغار (الإنترنت)
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يسبب الفيروس المخلوي التنفسي التهابات في الرئتين والمجرى التنفسي، وهو شائع حتى إن معظم الأطفال يكونون أُصِيبوا به قبل بلوغهم العامين، كما يصيب البالغين كذلك، وبالطبع ينتشر بشدة في ظل برودة الأجواء.

وبالنسبة للبالغين والأطفال الأصحاء الأكبر سنًا، فإن أعراض الفيروس المخلوي التنفسي تكون خفيفة، وعادة تشبه أعراض الزكام، عادةً ما تكون تدابير الرعاية الذاتية هي كل ما يلزم لتخفيف الشعور بالمرض.

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يمكن أن يسبب الفيروس المخلوي التنفسي عدوى شديدة لدى بعض الأشخاص، بما فيهم الأطفال بعمر 12 شهرًا فما دون (الرضّع)، خاصة من ولدوا قبل أوانهم، والبالغين الأكبر سنا، والأشخاص المصابين بمرض القلب والرئة، وأي شخص مصاب بضعف جهاز المناعة، وفق «مايو كلينك».

أدى الفيروس المخلوي إلى انتهاء حياة 740180 طفلًا تقل أعمارهم عن 5 سنوات العام 2019 فيما يعادل 22% من الوفيات التي يسجلها الأطفال دون الخامسة بشكل عام، وتمتلك أفريقيا، آسيا، وجنوب آسيا أصحاب أعلى نسبة من الوفيات بسبب الفيروس المخلوي، وفق «المصري اليوم».

أعراض تصيب البالغين
أعلنت وزارة الصحة المصرية عن الفترة الحاضنة للفيروس، حيث تظهر أعراض الإصابة بالفيروس المخلوي عند البالغين، والأطفال الكبار من أربعة إلى ستة أيام من الإصابة بالفيروس وتكون كالتالي:
- احتقان وسيلان الأنف
- السعال الجاف
- الحمى الخفيفة
- التهاب الحلق
- العطس
- الصداع

أعراض إصابة الرضع
يعتبر الرضع هم أكثر الفئات المتأثرة بأعراض الفيروس المخلوي التنفسي، تأتي أعراض الإصابة عند الأطفال الرضع بعدة علامات منها:
- تنفس الطفل سريع وقصير وغير عميق
- المعاناة أثناء التنفس، حيث ينسحب الجلد والعضلات للداخل مع كل نفس للرضيع
- السعال
- التغذية السيئة
- خمول وتعب غير معتاد
- الانفعالات

كيف ينتقل؟
ينتقل الفيروس المخلوي إلى جسم الإنسان عن طريق عدة طرق منها:
- من خلال العينين أو الأنف أو الفم.
- ينتقل عبر الهواء من الرذاذ التنفسي الحامل للفيروس.
- من عطس أو سعال شخص مصاب بالفيروس المخلوي التنفسي.
-الاتصال المباشر بالشخص المصاب مثل المصافحة.

نسبة الشفاء
يتعافى أغلب الأطفال والبالغين المصابين بالفيروس المخلوي في فترة تقدر من أسبوع إلى أسبوعين، لكن قد يتحول الأمر لخطر عند الأطفال المصابين بمشاكل قلبية أو رئوية مزمنة فهم معرضون للإصابة بعدوى حادة قد تهدد حياتهم.

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