المغبوب يوصي بالعودة للإجراءات الوقائية مع انتشار الإنفلونزا (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

أجرى الدكتور خالد المغبوب، رئيس اللجنة العلمية بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، مداخلة الإثنين، مع برنامج «صباح الوسط»، بخصو انتشار فيروس الإنفلونزا.

ونصح المغبوب، في حديثه لمقدمي البرنامج المذاع عبر قناة الوسط (WTV)، بالعودة للإجراءات الوقائية مع انتشار فيروس الإنفلوانزا، في هذه الأجواء، مع ضرورة ارتداء الكمامات.

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وردًا على سؤال عن الفيروس المنتشر حاليًا وهل هو «كوفيد-19» أم أنه فيروس جديد، خصوصًا أن بعض المدارس توقفت عن استقبال الطلاب، قال المغبوب، إن ما يحدث حاليًا يحدث كل عام حتى قبل ظهور «كورونا»، لكن الإجراءات الوقائية التي التزم بها الجميع خلال السنتين الماضيتين أضعفت المناعة نسبيًا، مشيرًا إلى تراجع الإصابة بفيروس كورونا، أما الفيروسات المنتشرة حاليًا فهي الإنفلونزا والمخلوي التنفسي.

و«صباح الوسط» من تقديم حسام الدين الزوام واعتدال العريفي، وهو برنامج صباحي يذاع، من الأحد إلى الخميس، في تمام العاشرة صباحًا بتوقيت ليبيا، يتناول أبرز المواضيع على الساحة الاجتماعية، خصوصًا ما يدور في عالم «السوشيال ميديا».