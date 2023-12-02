انطلاق الحملة الوطنية ضد الإنفلونزا الموسمية في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

أعلنت إدارة الخدمات الصحية في سرت، اليوم السبت، انطلاق الحملة الوطنية ضد الإنفلونزا الموسمية، التي ستتواصل أسبوعين.

وقال مساعد مدير عام الحملة الوطنية للتطعيمات في سرت، د. محمد إدريس، إن حملة التطعيمات، التي تجري في 13 مركزا، تستهدف الفئات كبار السن من 55 سنة فما فوق، بالإضافة إلى مرض السكري، والجهار التنفسي، وأمراض القلب، والجهار العصبي، والجهاز الدوري.

مراكز التطعيمات في سرت

وحددت الإدارة مراكز تقديم التطعيمات في هراوة والوحدة وابن الهيثم (الأربعين)، وابن النفيس (السواوة)، والوحدة، والزعفران، وعمر المختار، وجارف، والغربيات، وأبوهادي، ووادي بي (أبونجيم)، والغرانية (زمزم)، وأم التمام (زمزم)، والرعاية الصحية الأولية، ومركز تطعيم خالد بن وليد.

حضر انطلاق فعاليات الحملة بمكتب الرعاية الصحية الأولية في سرت كل من عميد بلدية سرت مختار المعداني، ومدير الخدمات الصحية بسرت ومساعده، وعدد من مشرفي وعناصر الحملة الوطنية ضد الإنفلونزا.

وفي منتصف نوفمبر الماضي، بدأت إدارة الصيدلة والمستلزمات والمعدات الطبية في المركز الوطني لمكافحة الأمراض في توزيع التطعيمات الروتينية وتطعيمات الإنفلونزا الموسمية على المراكز الصحية في جميع مدن ومناطق البلاد. واستخدمت الإدارة سيارات مجهزة بنظام التبريد، لتخزين ونقل التطعيمات إلى المناطق، حسب بيان المركز.

شعار الحملة الوطنية ضد الإنفلونزا الموسمية في سرت، 2 ديسمبر 2023. (بوابة الوسط)