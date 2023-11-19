وصول شحنة من التطعيمات الروتينية والإجبارية إلى سرت

القاهرة - بوابة الوسط

وصلت إلى مخازن الحلقة الباردة، التابعة لإدارة الخدمات الصحية ببلدية سرت، شحنة التطعيمات الروتينية والإجبارية قادمة من إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض في طرابلس.

وأكد مساعد مدير مكتب الرعاية الصحية الأولية بسرت محمد إدريس في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الأحد، أن الشحنة تحتوي على طعم الإنفلونزا الموسمية، والطعم السداسي والخماسي والرئوي والروتا من ضمن التطعيمات الإجبارية والروتينية الخاصة بالأطفال والكبار.

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وأضاف إدريس أن باقي التطعيمات سيجري توفيرها تباعًا خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدًا أنه سيجري توزيع الطعوم على جميع المراكز الصحية المكلفة بإعطاء التطعيم حسب الاحتياج الأسبوعي والشهري للمراكز والوحدات الصحية بمحلات البلدية.

ونوه إدريس بأن ذلك يأتي في إطار استعداد إدارة الخدمات الصحية لإطلاق حملة تطعيم بجميع المراكز الصحية في سرت بداية شهر ديسمبر المقبل، مشيرًا إلى تسليم شحنة أخرى من التطعيمات إلى مكتب الرعاية الصحية الأولية بالجفرة أمس السبت.

مساعد مدير مكتب الرعاية الصحية الأولية بسرت محمد إدريس. (الإنترنت)