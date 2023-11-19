  • Alwasat News
Atwasat

وصول شحنة من التطعيمات الروتينية والإجبارية إلى سرت

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 19 نوفمبر 2023, 06:11 مساء
وصول شحنة من التطعيمات الروتينية والإجبارية إلى سرت
شحنة التطعيمات الروتينية والإجبارية التي وصلت مخازن إدارة الخدمات الصحية في سرت. (الإنترنت)
alwasat radio

وصلت إلى مخازن الحلقة الباردة، التابعة لإدارة الخدمات الصحية ببلدية سرت، شحنة التطعيمات الروتينية والإجبارية قادمة من إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض في طرابلس.

وأكد مساعد مدير مكتب الرعاية الصحية الأولية بسرت محمد إدريس في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الأحد، أن الشحنة تحتوي على طعم الإنفلونزا الموسمية، والطعم السداسي والخماسي والرئوي والروتا من ضمن التطعيمات الإجبارية والروتينية الخاصة بالأطفال والكبار.

- مركز مكافحة الأمراض يشرع في توزيع تطعميات على جميع المراكز الصحية

وأضاف إدريس أن باقي التطعيمات سيجري توفيرها تباعًا خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدًا أنه سيجري توزيع الطعوم على جميع المراكز الصحية المكلفة بإعطاء التطعيم حسب الاحتياج الأسبوعي والشهري للمراكز والوحدات الصحية بمحلات البلدية.

ونوه إدريس بأن ذلك يأتي في إطار استعداد إدارة الخدمات الصحية لإطلاق حملة تطعيم بجميع المراكز الصحية في سرت بداية شهر ديسمبر المقبل، مشيرًا إلى تسليم شحنة أخرى من التطعيمات إلى مكتب الرعاية الصحية الأولية بالجفرة أمس السبت.

مساعد مدير مكتب الرعاية الصحية الأولية بسرت محمد إدريس. (الإنترنت)
مساعد مدير مكتب الرعاية الصحية الأولية بسرت محمد إدريس. (الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«اقتصاد بلس»: أسباب ارتفاع اللحوم في ليبيا

«اقتصاد بلس»: أسباب ارتفاع اللحوم في ليبيا
«تحقيقات»: ليبيا.. أكبر مخزون في العالم من الموت

«تحقيقات»: ليبيا.. أكبر مخزون في العالم من الموت
«فلوسنا»: خبراء اقتصاديون يقيمون موقف «المركزي» من تراجع قيمة الدينار الليبي

«فلوسنا»: خبراء اقتصاديون يقيمون موقف «المركزي» من تراجع قيمة الدينار الليبي
كاريكاتير حليم - الاحتلال الإسرائيلي يستهدف الأطفال والمستشفيات في غزة

كاريكاتير حليم - الاحتلال الإسرائيلي يستهدف الأطفال والمستشفيات في غزة
شاهد.. يعقوب عبدالله: نعد جمهور أساريا بالوصول إلى الدور السداسي هذا الموسم

شاهد.. يعقوب عبدالله: نعد جمهور أساريا بالوصول إلى الدور السداسي هذا الموسم
اتفاق ألماني – فرنسي – إيطالي بشأن تنظيم مستقبل الذكاء الصناعي

اتفاق ألماني – فرنسي – إيطالي بشأن تنظيم مستقبل الذكاء الصناعي
إعلاميون ينسحبون من برنامج تدريب لـ«دوتشي فيله» بسبب «ازدواجية المعايير» في تغطية الحرب على غزة

إعلاميون ينسحبون من برنامج تدريب لـ«دوتشي فيله» بسبب «ازدواجية المعايير» في ...
ذكرى رحيل الأستاذ مصباح عريبي

ذكرى رحيل الأستاذ مصباح عريبي
«ممرات الموت في غزة».. شهادات حية على رصاصة الغدر الإسرائيلي بعد إعطاء الأمان

«ممرات الموت في غزة».. شهادات حية على رصاصة الغدر الإسرائيلي بعد إعطاء الأمان
منظمة الصحة: مستشفى الشفاء تحول إلى منطقة موت

منظمة الصحة: مستشفى الشفاء تحول إلى منطقة موت
حماد يتهم حكومة الدبيبة بـ«إثارة توترات أمنية واجتماعية» غرب ليبيا

حماد يتهم حكومة الدبيبة بـ«إثارة توترات أمنية واجتماعية» غرب ليبيا
فلامنغو يدرس التعاقد مع نيمار.. والفاتورة فلكية

فلامنغو يدرس التعاقد مع نيمار.. والفاتورة فلكية
«سبايس اكس» تحرز«تقدماً» في تجربتها الثانية لصاروخ «ستارشيب» رغم انفجار طبقتيه

«سبايس اكس» تحرز«تقدماً» في تجربتها الثانية لصاروخ «ستارشيب» رغم انفجار طبقتيه
نادر الترهوني يطالب بالاستعانة بالدوليين السابقين لدعم المنتخب الوطني في المواجهات الأفريقية

نادر الترهوني يطالب بالاستعانة بالدوليين السابقين لدعم المنتخب الوطني في ...
الصحة الفلسطينية: 32 شهيدا من عائلة واحدة بينهم 19 طفلا في غارة استهدفت منزلا في مخيم جباليا (شاهد)

الصحة الفلسطينية: 32 شهيدا من عائلة واحدة بينهم 19 طفلا في غارة استهدفت منزلا في...
كاريكاتير خيري - باتيلي والأزمة الليبية!

كاريكاتير خيري - باتيلي والأزمة الليبية!
«بوابة الوسط» تستعرض مواعيد وملاعب مباريات الأسبوعين الثالث والرابع في «دورينا»

«بوابة الوسط» تستعرض مواعيد وملاعب مباريات الأسبوعين الثالث والرابع في «دورينا»
الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة جديدة بمدرسة الفاخورة في غزة

الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة جديدة بمدرسة الفاخورة في غزة
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
أعضاء «مكافحة التهريب» بزوارة يضبطون سيارة خمور وقائدها في معبر رأس اجدير
أعضاء «مكافحة التهريب» بزوارة يضبطون سيارة خمور وقائدها في معبر ...
الكوني يبحث مشاكل التعليم والصحة ببلدية تهالة
الكوني يبحث مشاكل التعليم والصحة ببلدية تهالة
زيادة الإنتاج اليومي بمصنع ألبان القرضابية بسرت إلى 3200 لتر
زيادة الإنتاج اليومي بمصنع ألبان القرضابية بسرت إلى 3200 لتر
عقيلة صالح يلتقي باتيلي ويتفق معه على تنفيذ الاستحقاق الانتخابي «في القريب العاجل»
عقيلة صالح يلتقي باتيلي ويتفق معه على تنفيذ الاستحقاق الانتخابي ...
بلدية مصراتة تبحث تطوير العلاقات مع شركة هواوي الصينية
بلدية مصراتة تبحث تطوير العلاقات مع شركة هواوي الصينية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الدبيبة يعفي 3 فئات من المصريين وفئتين من الأتراك من تأشيرة دخول ليبيا
الدبيبة يعفي 3 فئات من المصريين وفئتين من الأتراك من تأشيرة ......
مشاجرة بالأسلحة البيضاء وإصابات في بنغازي بين عمال وافدين بسبب 36 ألف دينار
مشاجرة بالأسلحة البيضاء وإصابات في بنغازي بين عمال وافدين ......
طرابلس: قفل طريق الشط والطرق المؤدية إليه من الثامنة صباح السبت
طرابلس: قفل طريق الشط والطرق المؤدية إليه من الثامنة صباح ......
ارتفاع سعر الدولار أمام الدينار الليبي في السوق الموازية
ارتفاع سعر الدولار أمام الدينار الليبي في السوق الموازية...
انفجار بمخزن ذخيرة في زليتن
انفجار بمخزن ذخيرة في زليتن...
المزيد
المدير الجديد لمنفذ رأس اجدير البري يتسلم مهامه
المدير الجديد لمنفذ رأس اجدير البري يتسلم مهامه...
«حكومة الوحدة» تشارك في «قمة أفريقيا الزرقاء» بالمغرب
«حكومة الوحدة» تشارك في «قمة أفريقيا الزرقاء» بالمغرب...
وصول شحنة من التطعيمات الروتينية والإجبارية إلى سرت
وصول شحنة من التطعيمات الروتينية والإجبارية إلى سرت...
بلدية مصراتة تبحث تطوير العلاقات مع شركة هواوي الصينية
بلدية مصراتة تبحث تطوير العلاقات مع شركة هواوي الصينية...
عقيلة صالح يلتقي باتيلي ويتفق معه على تنفيذ الاستحقاق الانتخابي «في القريب العاجل»
عقيلة صالح يلتقي باتيلي ويتفق معه على تنفيذ الاستحقاق ......
المزيد