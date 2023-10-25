شكاوى من عدم توفر التطعيمات الإجبارية للأطفال في بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد

اشتكى عدد من المواطنين في مدينة بني وليد عبر «بوابة الوسط» اليوم الأربعاء، من عدم توفر التطعيمات الإجبارية الخاصة بالأطفال في المستشفيات القروية والمراكز الصحية منذ عدة أشهر.

وقال المواطن عبدالحفيظ الفقهي لـ«بوابة الوسط» إنه يرتاد على المراكز الصحية منذ عدة أسابيع للبحث عن التطعيم 9 أشهر لكي يطعم طفلته لكن دون جدوى، موضحًا أن موظفي تلك المراكز يؤكدون له عدم توفر أي نوع من التطعيمات وأن الحل الوحيد هو الذهاب إلى إحدى المدن القريبة من مدينة بني وليد مثل زليتن أو مصراتة أو نسمة.

- وصول شحنة من تطعيمات الأطفال إلى بني وليد

- نفاد التطعيمات الخاصة بالأطفال من المراكز الصحية في بني وليد

من جهته أبدى المواطن عبدالسلام زبيدة تخوفه من انتشار بعض الأوبئة والأمراض التي قد يتعرض لها الأطفال المواليد لعدم حصولهم على التطعيمات الإجبارية في أوقاتها المحددة، قائلًا إن طفلته بلغت عمر الشهرين ولم تتحصل على التطعيمات حتى اليوم.

وطالب زبيدة وزارة الصحة والمركز الوطني لمكافحة الأمراض السارية وجهاز الإمداد الطبي بضرورة توفير تلك التطعيمات في أقرب وقت ممكن.

وحذر بعض الأطباء في بني وليد، الأهالي كافة من عدم استعمال أي تطعيمات ما لم يكن مصدرها مكتب الرعاية الصحية الأولية باعتباره الجهة المسؤولة عن عملية التطعيم والتحصينات.