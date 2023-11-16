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مركز مكافحة الأمراض يشرع في توزيع تطعميات على جميع المراكز الصحية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 16 نوفمبر 2023, 10:40 صباحا
مركز مكافحة الأمراض يشرع في توزيع تطعميات على جميع المراكز الصحية
الشاحنات الناقلة للتطعيمات التابعة لمركز مكافحة الأمراض، 15 نوفمبر 2023. (صفحة المركز على فيسبوك)
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بدأت إدارة الصيدلة والمستلزمات والمعدات الطبية في المركز الوطني لمكافحة الأمراض في توزيع التطعيمات الروتينية وتطعيمات الإنفلونزا الموسمية على المراكز الصحية في جميع مدن ومناطق البلاد.

واستخدمت الإدارة سيارات مجهزة بنظام التبريد لتخزين ونقل الطعوم إلى المناطق، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

حيدر السائح يتابع عملية التوزيع
وتابع مدير عام المركز، الدكتور حيدر السائح انطلاق عملية التوزيع، مؤكدا ضرورة الالتزام بمواعيد التوزيع.

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ودعا السائح إلى تسهيل الإجراءات لضمان وصول الطعوم بأمان وبسرعة إلى المستلمين جميعهم؛ للحفاظ على المناعة المجتمعية لجميع المواطنين والمقيمين.

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