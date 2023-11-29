  • Alwasat News
Atwasat

نجاح أول تجربة «للتنفس السائل» في روسيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 29 نوفمبر 2023, 10:17 صباحا
نجاح أول تجربة «للتنفس السائل» في روسيا
صورة تعبيرية عن تجربة التنفس السائل (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

توصل علماء جامعة سيفاستوبول في روسيا إلى تكنولوجيا جديدة يمكن من خلالها استخدام التنفس السائل وتتضمن ضخ وسحب سائل خاص مشبع بالأكسجين المذاب الذي يصل إلى الدم.

وحقق جهازا تنفس السوائل النجاح في أولى اختبارات التهوية السائلة للرئتين الذي يمكن أن يساهم في تخفيف الضغط المتسارع للغواصين، وتخفيض حرارة الجسم الخاضع للتحكم بمقدار 3-4 درجات لإبطاء عمليات التمثيل الغذائي، وعلاج الأمراض الرئوية والإنعاش القلبي الرئوي للرضع. ووفقا للمطورين، يمكن بفضل هذه التكنولوجيا، زيادة الوقت اللازم لعلاج المرضى وخفض التكاليف بشكل كبير، حسب «روسيا اليوم».

-دراسة تكشف العلاقة بين أنماط التنفس وقوة الذاكرة
-منظمة الصحة العالمية قلقة إزاء تزايد الأمراض التنفسية في الصين

ويقول ستانيسلاف روشوبكين رئيس المشروع الاستراتيجي «البحث والتطوير المتقدم في مجال التنفس السائل» بالجامعة: «تتم العملية عندما يكون الشخص تحت تخدير عام حيث يوضع الأنبوب الذي من خلاله يضخ الحجم المطلوب من السائل التنفسي، داخل الرغامى في الرئتين، ويتم إعادة تدوير ربعه باستمرار: يسحب السائل، وبعد إزالة ثاني أكسيد الكربون، يشبع بالأكسجين وبعد تنظيفه بواسطة الأشعة فوق البنفسجية يضخ مرة أخرى».

وقد أظهرت الاختبارات التي أجريت على كلاب ألمانية أن هذه التكنولوجيا تعمل وتفي بجميع المتطلبات التي تضمنتها المواصفات الفنية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الموافقة على إنشاء بيت رضوان أبوشويشة الثقافي بالعزيزية

الموافقة على إنشاء بيت رضوان أبوشويشة الثقافي بالعزيزية
التعادل السلبي يسيطر على «ديربي العاصمة» بين الاتحاد والأهلي طرابلس

التعادل السلبي يسيطر على «ديربي العاصمة» بين الاتحاد والأهلي طرابلس
أبرز الراحلين في العالم سنة 2023

أبرز الراحلين في العالم سنة 2023
شاهد عبر قناة الوسط «Wtv»: برنامج «ملعب الوسط» الجديد

شاهد عبر قناة الوسط «Wtv»: برنامج «ملعب الوسط» الجديد
«سي إن إن»: الهدنة في غزة تزيد ضغوط الداخل على بايدن بشأن تمويل «إسرائيل»

«سي إن إن»: الهدنة في غزة تزيد ضغوط الداخل على بايدن بشأن تمويل «إسرائيل»
«الصحة العالمية»: السكان في غزة مهددون بالموت بسبب الأمراض أكثر من القصف

«الصحة العالمية»: السكان في غزة مهددون بالموت بسبب الأمراض أكثر من القصف
منظمة الصحة العالمية: لم يجر التوصل لمسببات أمراض جديدة في الإصابات الأخيرة بالصين

منظمة الصحة العالمية: لم يجر التوصل لمسببات أمراض جديدة في الإصابات الأخيرة ...
مدرب منتخب ليبيا للملاكمة يتحدث لـ«بوابة الوسط» عن مشوار «الفرسان»

مدرب منتخب ليبيا للملاكمة يتحدث لـ«بوابة الوسط» عن مشوار «الفرسان»
شاهد.. الخمسي يعرض «في التسعين» التشكيلة الأنسب لـ«ديربي العاصمة»

شاهد.. الخمسي يعرض «في التسعين» التشكيلة الأنسب لـ«ديربي العاصمة»
عقيلة يؤكد ضرورة الالتزام بتنفيذ قوانين الانتخابات «كما هي» (فيديو)

عقيلة يؤكد ضرورة الالتزام بتنفيذ قوانين الانتخابات «كما هي» (فيديو)
الاحتلال يقر بإصابة 1000 جندي في حرب غزة

الاحتلال يقر بإصابة 1000 جندي في حرب غزة
معهد أفريقي: إستراتيجية أوروبا تجاه الهجرة أضرت بالأمن والاستقرار في دول منطقة الساحل

معهد أفريقي: إستراتيجية أوروبا تجاه الهجرة أضرت بالأمن والاستقرار في دول منطقة ...
«أنا يحيي السنوار ولن تتعرضوا لأذى».. صحف اسرائيلية تؤكد لقاء قائد حماس بأسرى في أحد أنفاق غزة

«أنا يحيي السنوار ولن تتعرضوا لأذى».. صحف اسرائيلية تؤكد لقاء قائد حماس بأسرى في...
كاريكاتير خيري - غزة.. حقل تجارب للأسلحة الأميركية

كاريكاتير خيري - غزة.. حقل تجارب للأسلحة الأميركية
«اقتصاد بلس»: خبراء يوضحون أسباب تراجع الدينار الليبي أمام الدولار

«اقتصاد بلس»: خبراء يوضحون أسباب تراجع الدينار الليبي أمام الدولار
«في التسعين»: هل مايك تايسون في الاتحاد أم الأهلي طرابلس

«في التسعين»: هل مايك تايسون في الاتحاد أم الأهلي طرابلس
«في التسعين»: لمن توقع أسامة السنوسي الفوز في ديربي الاتحاد والأهلي طرابلس

«في التسعين»: لمن توقع أسامة السنوسي الفوز في ديربي الاتحاد والأهلي طرابلس
كلمة «أصلي» أكثر الكلمات في البحث الإلكتروني بقاموس «ميريام وبستر»

كلمة «أصلي» أكثر الكلمات في البحث الإلكتروني بقاموس «ميريام وبستر»
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
بعد 30 عاما.. أكبر جبل جليدي في العالم يتحرك!
بعد 30 عاما.. أكبر جبل جليدي في العالم يتحرك!
نجاح اختبار حاسم لصاروخ «أريان 6» الأوروبي قبل رحلته الأولى
نجاح اختبار حاسم لصاروخ «أريان 6» الأوروبي قبل رحلته الأولى
مخلفات طبق الفوندو في الصين تُستخدم في إنتاج وقود للطائرات
مخلفات طبق الفوندو في الصين تُستخدم في إنتاج وقود للطائرات
الأرض تستقبل رسالة من الفضاء من مسافة 10 ملايين ميل
الأرض تستقبل رسالة من الفضاء من مسافة 10 ملايين ميل
«بايت دانس» مالكة «تيك توك» تستغني عن مئات الوظائف في قسم ألعاب الفيديو
«بايت دانس» مالكة «تيك توك» تستغني عن مئات الوظائف في قسم ألعاب ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«Oppo» تعلن أحدث حواسبها اللوحية بمواصفات منافسة
«Oppo» تعلن أحدث حواسبها اللوحية بمواصفات منافسة...
اكتشاف أكسجين في الغلاف الخارجي لكوكب الزهرة
اكتشاف أكسجين في الغلاف الخارجي لكوكب الزهرة...
الأرض تستقبل رسالة من الفضاء من مسافة 10 ملايين ميل
الأرض تستقبل رسالة من الفضاء من مسافة 10 ملايين ميل...
وميض ضوء كوني قوي جداً أثّر على الغلاف الجوي للأرض بطريقة غير مسبوقة
وميض ضوء كوني قوي جداً أثّر على الغلاف الجوي للأرض بطريقة ......
تأجيل رحلة الملياردير الياباني مايزاوا حول القمر إلى ما بعد 2023
تأجيل رحلة الملياردير الياباني مايزاوا حول القمر إلى ما بعد ......
المزيد
نجاح أول تجربة «للتنفس السائل» في روسيا
نجاح أول تجربة «للتنفس السائل» في روسيا...
بلجيكا تصنع حواجز من المحار لحماية الشواطئ من التآكل
بلجيكا تصنع حواجز من المحار لحماية الشواطئ من التآكل...
باريس تطلق تطبيقا للترجمة الفورية في وسائل النقل المشترك تحضيرا لأولمبياد 2024
باريس تطلق تطبيقا للترجمة الفورية في وسائل النقل المشترك ......
«بايت دانس» مالكة «تيك توك» تستغني عن مئات الوظائف في قسم ألعاب الفيديو
«بايت دانس» مالكة «تيك توك» تستغني عن مئات الوظائف في قسم ......
الأرض تستقبل رسالة من الفضاء من مسافة 10 ملايين ميل
الأرض تستقبل رسالة من الفضاء من مسافة 10 ملايين ميل...
المزيد