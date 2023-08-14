دراسة تكشف العلاقة بين أنماط التنفس وقوة الذاكرة

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

كشفت دراسة يابانية أخيرة أن هناك رابطا قويا بين التنفس وطرق التنفس وبين الأداء المعرفي للمخ، وتحدد مدى قوة الذاكرة للإنسان، ما يمكن أن يساهم في علاج اضطرابات المخ ومشاكل الصحية العقلية.

يُعرف سلوك التنفس الطبيعي والعفوي للجسم بالنشاط التنفسي النخاعي، إذ يقع مركز التحكم في التنفس في منطقة النخاع بالدماغ. وتحتوي تلك المنطقة داخل النخاع المستطيل على مجموعة من الخلايا العصبية المهمة معروفة باسم «he Pre Bötzinger Complex»، حسب موقع «ساينس الرت».

في هذه الدراسة، تدخل العلماء في تلك المنطقة شديدة الأهمية لدى الفئران المعدلة وراثيا. ووجدوا أنه عندما أوقفوا الفئران موقتا عن التنفس، كانت أقل قدرة على تكوين ذكريات مهمة أثناء التعرف على الأشياء واختبارات تكييف الخوف.

علاوة على ذلك، يبدو أن التوقف الموقت في التنفس يؤثر أيضا على نشاط الحُصين في الدماغ (مفتاح تخزين الذاكرة طويلة المدى وقصيرة المدى) أثناء استرجاع الذاكرة. في اختبارات أخرى، أدى إجبار أنماط التنفس غير المنتظمة إلى تدهور ذكريات الفئران، بينما أدى إبطاء التنفس إلى تحسن ذكريات الفئران.

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أعقب ذلك دراسة استخدمت فحوصات الدماغ لربط أداء الذاكرة الأضعف بتعطيل التقاطع الصدغي الجداري. تتعامل تلك المنطقة مع عديد المهام المختلفة، وتعالج المعلومات من داخل وخارج الجسم ويحدد الاستجابات المناسبة.

يقترح الباحثون أن بعض أنماط التنفس تعيد ضبط المعالجة التي يقوم بها التقاطع الصدغي، بالنظر إلى دوره في تقلبات أداء الذاكرة التي لوحظت في الفئران.