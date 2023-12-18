بعد سنوات من اختطافه في ليبيا.. إطلاق رهينة جنوب أفريقي على الحدود بين مالي والجزائر

القاهرة - بوابة الوسط

بعد نحو 6 سنوات من اختطافه في ليبيا، تأكد اليوم الأحد إطلاق الرهينة الجنوب أفريقية جيركو فان ديفينتر، بعد الإفراج عنه عند المنطقة الحدودية بين مالي والجزائر.

واختطف ديفينتر ( البالغ اليوم 48 عاما) على يد تنظيم القاعدة في أوباري الليبية في نوفمبر العام 2017؛ فيما كشفت جريدة «ليبراسيون» الفرنسية اليوم الأحد إطلاق الرهينة جيركو فان ديفينتر قبل أن يستقل الطائرة المتوجهة إلى الجزائر العاصمة.

منظمة جنوب أفريقية تقوم بدور الوسيط في إطلاق جيركو

ونقلت الجريدة عن مصادر أمنية وإنسانية تأكيد نبأ الإفراج عنه عند الحدود بين مالي والجزائر، مضيفة أن منظمة إنسانية في جنوب إفريقيا قامت بدور الوسيط في عملية الإفراج.

وجيركو فان ديفينتر كان يعمل في شركة أمنية، وخطف في ليبيا في 3 نوفمبر العام 2017 أثناء توجهه إلى موقع بناء محطة كهرباء- على بعد حوالي ألف كيلومتر من طرابلس- ثم نقل إلى مالي.

وقال المصدر الأمني إنه بعد الافراج عنه بات ديفينتر حاليا تحت المراقبة في أحد مستشفيات الجزائر العاصمة، فيما تقرر عودته إلى جنوب إفريقيا في موعد غير محدد.

رهينة فرنسي سابق يرحب بإطلاق زميله: هدية ميلاد رائعة

قبل ذلك، قال رهينة فرنسي سابق- يدعى أوليفييه دوبوا عند إطلاق سراحه في مارس الماضي- إنه احتجز لأكثر من عام مع الممرض الجنوب إفريقي. وكتب دوبوا اليوم الأحد على منصة إكس»: «هدية ميلاد رائعة».

وفي نهاية مايو الماضي أظهر مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي رجلا بلحية طويلة بدا أنه جيركو فان ديفينتر.

وذكر المقطع أنه محتجز في شمال مالي من قبل جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين» التابعة لتنظيم القاعدة، وطلب المساعدة بشكل عاجل لتسهيل إطلاق سراحه.

وفي مقطع فيديو نشر في يناير العام 2019، بكى جيركو فان ديفنتر، داعيًا إلى المساعدة في إلى إطلاقه، مشيرا إلى حالته الصحية.

الخاطفون طلبوا 1.5 مليون دولار فدية

وفي ذلك الوقت كان خاطفوه يطالبون بدفع مبلغ 1.5 مليون دولار فدية، وفقا لمدير منظمة «وقف الواقفين» غير الحكومية العالمية، امتياز سليمان. ومنذ ذلك الحين، لم يظهر عنه أي جديد.

وقال جيركو حينها إن الإرهابيين فشلوا في الاتصال بحكومة جنوب أفريقيا رغم محاولاتهم العديدة، مؤكدا أن وجوده ليس له قيمة بالنسبة لهم.

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تنظيم القاعدة متخصص في خطف رهائن؟

وفي العام 2011، خطف تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي ستيفن ماكغروون، المواطن الجنوب إفريقي في منطقة تمبكتو بدولة مالي، قبل إطلاقه في العام 2017. وقالت جنوب أفريقيا في ذلك الوقت إنها لم تدفع أي فدية للإرهابيين.

وتنشط على أراضي مالي جماعات متطرفة فيما شهدت عدة مرات اشتباكات بين المجموعتين فضلا عن تنفيذهما هجمات ضد القوات المالية والمدنيين.