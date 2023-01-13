مصدر بالنيابة لـ«بوابة الوسط»: ضبط مسؤول في مؤسسة النفط مطلوب بقضية الوقود المغشوش

القاهرة - بوابة الوسط

ضبطت الأجهزة الأمنية موظفا رفيع المستوى بالمؤسسة الوطنية للنفط مطلوب من قبل النائب العام المستشار الصديق الصور للتحقيق معه في قضية الوقود المغشوش، حسبما كشفه مصدر بالنيابة العامة.

وقال المصدر، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن الأمن أوقف المطلوب اليوم الجمعة، عند منفذ رأس أجدير الحدودي، حيث كان في طريقه إلى الأراضي التونسية.

وأوضح أن النيابة أصدرت قرارا باستدعائه للتحقيق معه في القضية، وأبلغها بأنه سيمثل أمامها في اليوم التالي، لكنه حاول مغادرة البلاد، إلا أن الإجراءات الاحترازية للنيابة حالت دون ذلك.

ضبط متهمين في قضية الوقود المغشوش

ويوم الثلاثاء الماضي، أعلنت النيابة العامة حبس مسؤول الإدارة العامة للتسويق الدولي بمؤسسة النفط، ومدير الإدارة العامة للتزويد والنقل البحري بشركة البريقة لتسويق النفط على ذمة نفس القضية.

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ويأتي ذلك ضمن جهود النيابة في التحقيق بجودة مادة وقود مركبات آلية، جرى توريدها إلى ليبيا منتصف العام الماضي؛ وارتباطها بحالة عدم استقرار كفاءة عمل محركات الاحتراق الداخلي في زمن توزيع المنتج بالمركبات.

كما أعلنت النيابة، في اليوم التالي، حبس مسؤول إدارة التزويد في المؤسسة على ذمة التحقيقات في القضية، بعدما واجهه المحقق بواقعة إبرام عقود توريد لا تكفل صيانة المصلحة العامة، وتسلمه كميات من الوقود لا تتآلف مع المواصفة القياسية الليبية.