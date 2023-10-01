  • Alwasat News
Atwasat

الدبيبة يوجه بإعفاء مواطني درنة والبلديات المجاورة من أي رسوم مالية مقابل استخراج وثائق جديدة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 01 أكتوبر 2023, 05:18 مساء
الدبيبة يوجه بإعفاء مواطني درنة والبلديات المجاورة من أي رسوم مالية مقابل استخراج وثائق جديدة
اجتماع الدبيبة مع مصلحتي الأحوال المدنية والجوازات لمتابعة عملهما في درنة والمناطق المنكوبة، الأحد 1 أكتوبر 2023. (حكومتنا)
alwasat radio

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، على ضرورة تسهيل الإجراءات للمواطنين كافة في مدينة درنة والبلديات المجاورة المنكوبة جراء الفيضانات، موجهًا بإعفائهم من أي رسوم مالية مقابل استخراج وثائق جديدة بدل التي بددتها الكارثة التي اجتاحت مناطقهم.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدبيبة، صباح اليوم الأحد، لمتابعة سير عمل لجان الطوارئ المكلفة من مصلحتي الأحوال المدنية والجوازات والجنسية في درنة والبلديات المجاورة لها، بهدف تخفيف معاناة الأهالي والسكان جراء السيول والفيضانات، وفق منصة «حكومتنا».

تعليمات الدبيبة بشأن وثائق مواطني درنة والبلديات المجاورة
وقالت المنصة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن «الدبيبة، أكد خلال الاجتماع، ضرورة تسهيل الإجراءات للمواطنين كافة، وإعفائهم من أي رسوم مالية مقابل استخراج أي وثيقة جديدة، مع ضرورة التقيد بالمهنية لضمان عدم وقوع خروقات في البيانات الشخصية، إضافة إلى الاهتمام بأوضاع الأجانب الأحياء أو الأموات والتنسيق مع سفاراتهم لتسهيل الإجراءات المتعلقة بهم».

- جريدة «الوسط»: سباق بين الحكومتين للظفر بـ«كعكة» إعادة الإعمار الدامية
- الدبيبة يخصص أكثر من 92 مليون دينار لصيانة 117 مدرسة ومرفقا تعليميا بالمدن المنكوبة
- الدبيبة وباتيلي يناقشان آلية تنسيق الجهود الدولية والأممية لمعالجة أوضاع المناطق المنكوبة

وقدّم مدير مصلحة الجوازات خلال الاجتماع خطة عمل المصلحة لاستخراج بدل جواز سفر وبطاقات شخصية لأهالي المناطق المتضررة ممن فقدوا مستنداتهم، مؤكدًا تواصل عمل الفرق التابعة للمصلحة في المناطق المنكوبة.

تلف مستندات الأحوال المدنية في درنة
كما قدّم مدير مصلحة الأحوال المدنية ملخصًا لعمل اللجنة المكلفة بإعداد المستندات بدل الفاقد وإصدار الوثائق اللازمة لمن فقدوا مستنداتهم، مشيرًا إلى «تعرض المستندات كافة بمكتب المصلحة في بلدية درنة للتلف نتيجة السيول والفيضانات»، فيما تعرضت «المستندات بالسجل المدني في قندولة والمخيلي ورأس الهلال لتلف جزئي».

وأكد مدير مصلحة الأحوال المدنية سير عمل الفرق في شرق البلاد «بوتيرة سريعة مع مراعاة التحري والتأكد من هوية أصحاب المستندات» وفق منصة «حكومتنا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الخطأ الواضح يتسبب في معاقبة حكم مباراة ليفربول وتوتنهام

الخطأ الواضح يتسبب في معاقبة حكم مباراة ليفربول وتوتنهام
«ميتا» ترغب في توسيع القاعدة الجماهيرية لبرامجها للذكاء الصناعي

«ميتا» ترغب في توسيع القاعدة الجماهيرية لبرامجها للذكاء الصناعي
«كوفيد 19» يرتبط بارتفاع حالات الإصابة بتسمم الدم

«كوفيد 19» يرتبط بارتفاع حالات الإصابة بتسمم الدم
إصابة رئيس وزراء نيوزيلندا بـ«كوفيد» قبل أسبوعين من الانتخابات

إصابة رئيس وزراء نيوزيلندا بـ«كوفيد» قبل أسبوعين من الانتخابات
نداء شهداء درنة... لكل ليبيا (حتحات على ما فات)

نداء شهداء درنة... لكل ليبيا (حتحات على ما فات)
دراسة: تناول الأم المياه الغازية يسبب التوحد لدى الأطفال

دراسة: تناول الأم المياه الغازية يسبب التوحد لدى الأطفال
ميلان ينفرد بصدارة الدوري الإيطالي موقتًا ونابولي يواصل انتفاضته

ميلان ينفرد بصدارة الدوري الإيطالي موقتًا ونابولي يواصل انتفاضته
الهلال يفوز على رايون سبورت الرواندي بركلات الترجيح ويتأهل إلى دور المجموعات بالكونفدرالية

الهلال يفوز على رايون سبورت الرواندي بركلات الترجيح ويتأهل إلى دور المجموعات ...
وولفرهامبتون يلحق الخسارة الأولى بمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون يلحق الخسارة الأولى بمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي
أبوسليم يحقق إنجازًا تاريخيًا ويتأهل لدور المجموعات بكأس الكونفدرالية

أبوسليم يحقق إنجازًا تاريخيًا ويتأهل لدور المجموعات بكأس الكونفدرالية
إقليم ناغورني قره باغ بات شبه خالٍ من سكّانه الأرمن بعد فرار الآلاف

إقليم ناغورني قره باغ بات شبه خالٍ من سكّانه الأرمن بعد فرار الآلاف
«سوبارو» تكشف موعد طرح «WRX TR» الجديدة

«سوبارو» تكشف موعد طرح «WRX TR» الجديدة
اتهام زعيم عصابة سابق بقتل مغني الراب الأميركي توباك شاكور قبل 27 عاما

اتهام زعيم عصابة سابق بقتل مغني الراب الأميركي توباك شاكور قبل 27 عاما
«تقرير الخبراء»: 3 تحديات تعرقل انسحاب المقاتلين الأجانب من ليبيا

«تقرير الخبراء»: 3 تحديات تعرقل انسحاب المقاتلين الأجانب من ليبيا
«تقرير الخبراء»: عناصر من «القيادة العامة» مدت قوات «الدعم السريع» السودانية بالأسلحة

«تقرير الخبراء»: عناصر من «القيادة العامة» مدت قوات «الدعم السريع» السودانية ...
«تقرير الخبراء»: عائلة حفتر دشنت خطة للسيطرة على الجيش ومناحي الحياة في الشرق

«تقرير الخبراء»: عائلة حفتر دشنت خطة للسيطرة على الجيش ومناحي الحياة في الشرق
«تقرير الخبراء»: صعود صدام يعكس كيفية تعزيز عائلة حفتر قبضتها على الجيش

«تقرير الخبراء»: صعود صدام يعكس كيفية تعزيز عائلة حفتر قبضتها على الجيش
«تقرير الخبراء»: المجموعات المسلحة في ليبيا تنتهك القوانين الإنسانية.. وبعضها تتربح من الاتجار بالبشر

«تقرير الخبراء»: المجموعات المسلحة في ليبيا تنتهك القوانين الإنسانية.. وبعضها ...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«مفوضية اللاجئين»: أكثر من 40 ألف نازح جراء الفيضانات في شرق ليبيا
«مفوضية اللاجئين»: أكثر من 40 ألف نازح جراء الفيضانات في شرق ...
أقمار وكالات فضاء دولية تؤكد استعادة درنة والبيضاء ما بين 80 و90% من التيار الكهربائي
أقمار وكالات فضاء دولية تؤكد استعادة درنة والبيضاء ما بين 80 و90%...
مفوضية اللاجئين تعتزم إطلاق خط ساخن لدعم المتضررين من الفيضانات في شرق ليبيا
مفوضية اللاجئين تعتزم إطلاق خط ساخن لدعم المتضررين من الفيضانات ...
الدبيبة يوجه بإعفاء مواطني درنة والبلديات المجاورة من أي رسوم مالية مقابل استخراج وثائق جديدة
الدبيبة يوجه بإعفاء مواطني درنة والبلديات المجاورة من أي رسوم ...
«حكومة الوحدة» تدين الهجوم الإرهابي في أنقرة وتؤكد تضامن ليبيا مع تركيا
«حكومة الوحدة» تدين الهجوم الإرهابي في أنقرة وتؤكد تضامن ليبيا مع...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تقارير رسمية: لا صحة لارتفاع منسوب المياه بسد وادي القطارة غرب بنغازي
تقارير رسمية: لا صحة لارتفاع منسوب المياه بسد وادي القطارة ......
وزارة التعليم تعتزم استئناف العام الدراسي بداية الأسبوع المقبل
وزارة التعليم تعتزم استئناف العام الدراسي بداية الأسبوع ......
فرحة إنقاذ الناجين في درنة (صور)
فرحة إنقاذ الناجين في درنة (صور)...
صاحب إنذار «انهيار» السدين في درنة: فقدت أفرادا من عائلتي.. والدولة تجاهلت التحذيرات
صاحب إنذار «انهيار» السدين في درنة: فقدت أفرادا من عائلتي.. ......
مصدر أمني لـ«بوابة الوسط»: توقيف مدير مكتب رئيس مؤسسة النفط بتهمة فساد تتعلق بتوريد أدوية لمتضرري درنة
مصدر أمني لـ«بوابة الوسط»: توقيف مدير مكتب رئيس مؤسسة النفط ......
المزيد
الليلة في «تغطية خاصة»: تقرير الخبراء.. ضغوط الكواليس أم رغبة إصلاح؟
الليلة في «تغطية خاصة»: تقرير الخبراء.. ضغوط الكواليس أم ......
القائد الأعلى للجيش يناقش المستجدات الأمنية بالمناطق العسكرية الغربية
القائد الأعلى للجيش يناقش المستجدات الأمنية بالمناطق ......
«طب الطوارئ» ينتشل جثتين من المدن المنكوبة
«طب الطوارئ» ينتشل جثتين من المدن المنكوبة...
«حكومة الوحدة» تدين الهجوم الإرهابي في أنقرة وتؤكد تضامن ليبيا مع تركيا
«حكومة الوحدة» تدين الهجوم الإرهابي في أنقرة وتؤكد تضامن ......
الدبيبة يوجه بإعفاء مواطني درنة والبلديات المجاورة من أي رسوم مالية مقابل استخراج وثائق جديدة
الدبيبة يوجه بإعفاء مواطني درنة والبلديات المجاورة من أي ......
المزيد