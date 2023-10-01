الدبيبة يوجه بإعفاء مواطني درنة والبلديات المجاورة من أي رسوم مالية مقابل استخراج وثائق جديدة

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، على ضرورة تسهيل الإجراءات للمواطنين كافة في مدينة درنة والبلديات المجاورة المنكوبة جراء الفيضانات، موجهًا بإعفائهم من أي رسوم مالية مقابل استخراج وثائق جديدة بدل التي بددتها الكارثة التي اجتاحت مناطقهم.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدبيبة، صباح اليوم الأحد، لمتابعة سير عمل لجان الطوارئ المكلفة من مصلحتي الأحوال المدنية والجوازات والجنسية في درنة والبلديات المجاورة لها، بهدف تخفيف معاناة الأهالي والسكان جراء السيول والفيضانات، وفق منصة «حكومتنا».

تعليمات الدبيبة بشأن وثائق مواطني درنة والبلديات المجاورة

وقالت المنصة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن «الدبيبة، أكد خلال الاجتماع، ضرورة تسهيل الإجراءات للمواطنين كافة، وإعفائهم من أي رسوم مالية مقابل استخراج أي وثيقة جديدة، مع ضرورة التقيد بالمهنية لضمان عدم وقوع خروقات في البيانات الشخصية، إضافة إلى الاهتمام بأوضاع الأجانب الأحياء أو الأموات والتنسيق مع سفاراتهم لتسهيل الإجراءات المتعلقة بهم».

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وقدّم مدير مصلحة الجوازات خلال الاجتماع خطة عمل المصلحة لاستخراج بدل جواز سفر وبطاقات شخصية لأهالي المناطق المتضررة ممن فقدوا مستنداتهم، مؤكدًا تواصل عمل الفرق التابعة للمصلحة في المناطق المنكوبة.

تلف مستندات الأحوال المدنية في درنة

كما قدّم مدير مصلحة الأحوال المدنية ملخصًا لعمل اللجنة المكلفة بإعداد المستندات بدل الفاقد وإصدار الوثائق اللازمة لمن فقدوا مستنداتهم، مشيرًا إلى «تعرض المستندات كافة بمكتب المصلحة في بلدية درنة للتلف نتيجة السيول والفيضانات»، فيما تعرضت «المستندات بالسجل المدني في قندولة والمخيلي ورأس الهلال لتلف جزئي».

وأكد مدير مصلحة الأحوال المدنية سير عمل الفرق في شرق البلاد «بوتيرة سريعة مع مراعاة التحري والتأكد من هوية أصحاب المستندات» وفق منصة «حكومتنا».