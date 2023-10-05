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الصور يطالب بربط قواعد بيانات مصلحتي الجوازات والأحوال المدنية مع النيابة العامة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 05 أكتوبر 2023, 05:38 مساء
الصور يطالب بربط قواعد بيانات مصلحتي الجوازات والأحوال المدنية مع النيابة العامة
المستشار الصديق الصور خلال اجتماعه مع المسؤولين لتقييم المرحلة الأول من مراجعة قواعد بيانات الأحوال المدنية، الأربعاء 4 أكتوبر 2023. (النائب العام)
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طالب النائب العام المستشار الصديق الصور بضرورة «ربط قواعد بيانات مصلحتي الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب والأحوال المدنية بقاعدة بيانات هيئة النيابة العامة»، لضمان تدقيقها، وفق بيان أصدره مكتب النائب العام اليوم الخميس.

وعقد الصور أمس الأربعاء، اجتماعًا موسعًا مع وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عادي جمعة؛ ورئيسي مصلحتي الأحوال المدنية؛ والجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، ورئيس مجلس إدارة الشركة الليبية القابضة للاتصالات وتقنية المعلومات؛ بحضور وكلاء النائب العام المكلفين بترقب النشاط الإجرائي، لمراجعة وتدقيق سجلات الأحوال المدنية.

تقييم نتائج أولى مراحل مراجعة واقعات الأحوال المدنية
وأوضح البيان الصادر عن مكتب النائب العام أن الاجتماع خصص لتقييم «نتائج أولى مراحل مراجعة واقعات الأحوال المدنية لمواطني الدولة الليبية؛ وتدقيق سجلات الإقامة، والانتقال، والاكتتاب».

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وقال الصور في مستهل الاجتماع «إن مسؤولية تمثيل الهيئة الاجتماعية، تحتم الاستيتاق من سلامة بيانات الأحوال المدنية؛ وفهم التبعات التي تخل بحقوق الشعب على الصُعُدِ الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية»، منبهًا إلى «ضرورة مسك نظام إلكتروني خال مما يخل بحجية البيانات، ووضع الضوابط الكفيلة بتحديد الواجبات والمسؤوليات».

سبب ربط قواعد بيانات الجوازات والأحوال المدنية مع النيابة
واستعرض الصور «مخطط مراجعة بيانات الانتماء إلى الأصل الليبي، وتوافر شروط اختيار الجنسية الليبية، وسلامة إجراءات حصول الأجانب عليها، وانتهى إلى ضرورة ربط قواعد بيانات مصلحتي الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب والأحوال المدنية بقاعدة بيانات هيئة النيابة العامة، حتى يتيسر الوصول إلى مستهدف تدقيق البيانات في أوقات تتلاءم مع غاية الاستقصاء الجنائي، وتحقيق غرضي: إطلاع المجتمع على الحقيقة، وتدعيم جهود إحلال الاستقرار والسلم المجتمعي» وفق نص البيان.

وقال وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة «إن الحكومة تلقفت توصيات هيئة النيابة العامة في شأن دعم إعادة تنظيم قاعدة بيانات المواطنة، وتطهيرها من أية بيانات تخالف الحقيقة، وقد جعلت الحكومة المسألة في مقدمة أولوياتها». فيما أكد رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية القابضة للاتصالات وتقنية المعلومات، «أن شركات خدمة الاتصالات على تهيؤ لتنفيذ مخطط الربط البيني خلال المواعيد المرعية».

وفي ختام الاجتماع، قدَّر الصور جهود منسوبي مصلحتي الأحوال المدنية، والجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، ومهندسي وفنيي الشركة الليبية القابضة للاتصالات وتقنية المعلومات والشركات التابعة لها، ثم استمع النائب العام «إلى ملاحظات الحضور حول مخطط إجراء بقية مراحل تدقيق بيانات المواطنة».

اجتماع النائب العام مع المسؤولين لتقييم المرحلة الأول من مراجعة قواعد بيانات الأحوال المدنية، الأربعاء 4 أكتوبر 2023. (النائب العام)
اجتماع النائب العام مع المسؤولين لتقييم المرحلة الأول من مراجعة قواعد بيانات الأحوال المدنية، الأربعاء 4 أكتوبر 2023. (النائب العام)
اجتماع النائب العام مع المسؤولين لتقييم المرحلة الأول من مراجعة قواعد بيانات الأحوال المدنية، الأربعاء 4 أكتوبر 2023. (النائب العام)
اجتماع النائب العام مع المسؤولين لتقييم المرحلة الأول من مراجعة قواعد بيانات الأحوال المدنية، الأربعاء 4 أكتوبر 2023. (النائب العام)
اجتماع النائب العام مع المسؤولين لتقييم المرحلة الأول من مراجعة قواعد بيانات الأحوال المدنية، الأربعاء 4 أكتوبر 2023. (النائب العام)
اجتماع النائب العام مع المسؤولين لتقييم المرحلة الأول من مراجعة قواعد بيانات الأحوال المدنية، الأربعاء 4 أكتوبر 2023. (النائب العام)
اجتماع النائب العام مع المسؤولين لتقييم المرحلة الأول من مراجعة قواعد بيانات الأحوال المدنية، الأربعاء 4 أكتوبر 2023. (النائب العام)
اجتماع النائب العام مع المسؤولين لتقييم المرحلة الأول من مراجعة قواعد بيانات الأحوال المدنية، الأربعاء 4 أكتوبر 2023. (النائب العام)
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