خاص لـ«الوسط».. ليبيا تتقدم بدعوى ضد «إسرائيل» في محكمة العدل الدولية

القاهرة - بوابة الوسط

قال سفير ليبيا لدى هولندا زياد صالح دغيم إن ليبيا ومجموعة من الدول بقيادة فلسطين، تقدمت بدعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية ضد «إسرائيل».

وأضاف دغيم، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن ليبيا والدول الأخرى طلبت تحديد مرافعة شفوية في الدعوى خلال فبراير المقبل.

وتستهدف الدعوى ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي في جرائم القتل الجماعي التي يرتكبها في قطاع غزة، حيث بلغت حصيلة الضحايا خلال 75 يوما نحو 20 ألف شهيد من الفلسطينيين، نصفهم من الأطفال والنساء، إلى جانب تجويع سكان القطاع وحرمانهم من الماء والدواء والكهرباء.

دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية

وفي 17 نوفمبر الماضي، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا تلقي طلبات خمس دول للتحقيق في جرائم حرب ترتكبها «إسرائيل» في قطاع غزة والضفة الغربية.

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وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إنه تلقى طلبا من جنوب أفريقيا وبنغلاديش وبوليفيا وجزر القمر وجيبوتي، للتحقيق في الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وحول هذا الأمر، علق رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا قائلا إن بلاده «تعتقد أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب وإبادة جماعية في غزة، حيث قُتل آلاف الفلسطينيين ودُمرت مستشفيات ومرافق بنية تحتية عامة».



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