بدء تنفيذ عملية «قيقب» لتعقب المطلوبين دوليًا في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، الثلاثاء، بدء تنفيذ عملية لتعقب المطلوبين دوليًا في المنافذ الليبية بالتعاون مع «الإنتربول».

جاء ذلك في بيان للوزارة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، بشأن بدء تنفيذ عملية «قيقب» بالمنافذ البحرية والجوية والبرية في ليبيا، والتي تستهدف رفع مستوى الأداء الأمني لمنتسبيها، بالتعاون مع فريق موفد من الأمانة العامة للإنتربول.

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وقالت الوزارة إن العملية بدأت بدورة تدريبية لعدد من أعضاء مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، والإدارة العامة لأمن المنافذ العاملين بمنافذ الدولة.

وتهدف الدورة للتعريف بالعملية وتدريبهم على التقنيات والأجهزة المستخدمة فيها للبحث والتدقيق عن الأشخاص المطلوبين دوليًا، وكذلك المركبات المسروقة، ووثائق السفر المزورة والمسروقة المبلغ عنها دوليًا عبر قواعد بيانات الإنتربول.

جانب من دورة تدريبية في إطار عملية «قيقب» لعناصر تابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 (صفحة الوزارة على فيسبوك)

جانب من دورة تدريبية في إطار عملية «قيقب» لعناصر تابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 (صفحة الوزارة على فيسبوك)

جانب من دورة تدريبية في إطار عملية «قيقب» لعناصر تابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 (صفحة الوزارة على فيسبوك)