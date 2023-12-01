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بمشاركة ليبيا.. محامون وقضاة دوليون يعلنون توجيه بلاغات ضد «إسرائيل»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 01 ديسمبر 2023, 02:48 مساء
بمشاركة ليبيا.. محامون وقضاة دوليون يعلنون توجيه بلاغات ضد «إسرائيل»
غارة للاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، 1 ديسمبر 2023. (الإنترنت)
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كشف محامون وقضاة دوليون من بينهم ممثل ليبيا، تقديم بلاغات لمدعي عام المحكمة الجنائية الدولية ضد «إسرائيل» المتهمة بارتكاب جرائم حرب بحق الفلسطينيين.

وتوجت الندوة الدولية «العدالة للشعب الفلسطيني» التي أقيمت يومي الأربعاء والخميس في الجزائر العاصمة، بعدة توصيات لملاحقة الاحتلال الإسرائيلي.

وشارك في الندوة التي نظمها اتحاد المحامين ونقابة القضاة الجزائريين، ممثل نقابة المحامين في ليبيا فرج عبدالعاطي، والمحامي الفرنسي بمنظمة المحامين في ليون جيل ديفر محامي، إلى جانب نقيبي المحامين الأردني يحيى أبوعبود، والموريتاني حسن البونه، وعميد المحامين بتونس حاتم مزيو وغيرهم.

تقديم بلاغات ضد «إسرائيل» للمحكمة الجنائية الدولية
وأفاد البيان الختامي للندوة، أنه جرى الاتفاق على «تقديم بلاغات لمكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي، وفقا لخطة قانونية»، دون الكشف عن هذه الخطة.

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وأضاف المشاركون في الندوة أن جرائم «إسرائيل» بحق الفلسطينيين وتحديدا في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي «تعد عقوبات جماعية وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي والإنساني وتشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجريمة إبادة».

وتقرر «إقامة الدعاوى الجزائية ضد مرتكبي الجرائم بحق الشعب الفلسطيني من قادة وأفراد سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمام المحاكم التي اعتمدت مبدأ الاختصاص العالمي» والتي جرى تحديدها من قبل لجنة متابعة انبثقت عن الندوة، التي اتفقت على مخاطبة المنظمات والهيئات الدولية من أجل محاصرة وملاحقة الكيان سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

ونظمت ندوة «العدالة للشعب الفلسطيني» الدولية، استجابة لطلب الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، مطلع أكتوبر الماضي.

الجنائية الدولية تتلقى طلبات دولية بالتحقيق في الهجمات الإسرائيلية
وفي 17 نوفمبر الجاري، أعلنت محكمة الجنائية الدولية تقدم خمس دول أعضاء فيها بطلب للتحقيق في الهجمات الإسرائيلية على غزة.

ومنذ السابع من أكتوبر، تصاعدت الدعوات الدولية من زعماء دول ومنظمات ومحامين لمحاكمة «إسرائيل» ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو أمام محكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب «جرائم إبادة و ضد الإنسانية» ضد الفلسطينيين.

واستأنفت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة اليوم الجمعة، بعد أيام من الهدنة التي بدأت 24 نوفمبر الماضي، وشهدت وقفا لإطلاق النار وإطلاق رهائن وأسرى ودخول مساعدات إنسانية لجميع مناطق القطاع.

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