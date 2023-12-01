«الصحة الفلسطينية»: استشهاد 60 فلسطينيا خلال ساعات من استئناف العدوان الإسرائيلي على غزة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، استشهاد أكثر من 60 فلسطينيا منذ انتهاء الهدنة، واستئناف العدوان الإسرائيلي على غزة اليوم الجمعة.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، «أحصت الوزارة أكثر من 60 شهيدا وعشرات الجرحى نتيجة القصف الجوي على المدنيين في القطاع، منذ انتهاء الهدنة الإنسانية صباح اليوم الجمعة».

فيما أكد الناطق باسم الوزارة، أشرف القدرة، أن الطواقم الطبية تتعامل مع أعداد كبيرة من الجرحى مع انتهاء الهدنة وتجدد قصف المدنيين صباح اليوم، مضيفا أن الجرحى يفترشون الأرض في اقسام الطوارئ وأمام غرف العمليات نتيجة تكدس الحالات.