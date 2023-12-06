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نقابي تونسي سابق يقدم شكوى ضد «إسرائيل» أمام «الجنائية الدولية»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 06 ديسمبر 2023, 01:53 مساء
نقابي تونسي سابق يقدم شكوى ضد «إسرائيل» أمام «الجنائية الدولية»
الرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المحامي شوقي الطبيب بجوار مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، 6 ديسمبر 2023. (الحساب الرسمي للطيب)
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أعلن نقابي تونسي سابق، اليوم الأربعاء، تقديم شكوى ضد قادة الاحتلال الإسرائيلي في غزة إلى المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية على خلفية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال نقيب المحامين السابق في تونس والرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المحامي شوقي الطبيب لـ«بوابة الوسط»، «أودعت شكوى اليوم لدى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بلاهاي ضد مجرمي الحرب، قتلة الأطفال الفلسطينيين...قادة الكيان الصهيوني الغاصب»، مشيرًا إلى أنه تقدم بتلك الشكوى بتكليف من نقابة المحامين الفلسطينيين.

مدعي «الجنائية الدولية» زار فلسطين المحتلة
ومنذ أيام، أنهى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان زيارة لفلسطين المحتلة، عقب طلب من مجموعة تمثل أسر المحتجزين الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية، كما اجتمع مع مسؤولين فلسطينيين في رام الله، على الرغم من رفض حقوقيين فلسطينيين للاجتماع به بسبب اعتراضهم على تعامله غير المتكافئ بين الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين.

وقبيل الزيارة نقلت وكالة «رويترز» عن المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار الدويك قوله «بصفتنا منظمات لحقوق الإنسان فلسطينية، قررنا ألا نجتمع معه»، وأضاف: «أعتقد أن طريقة التعامل مع هذه الزيارة تظهر أن السيد خان لا يزاول عمله بأسلوب مستقل ومهني».

وعقب لقاء مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ومسؤولين فلسطينيين في رام الله المحتلة، زعم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أن «الطريقة التي ترد بها إسرائيل على هجمات حماس تخضع لمعايير قانونية واضحة تحكم النزاع المسلح»، معتبرًا أن «الصراع في المناطق المكتظة بالسكان (معقد) بطبيعته».

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