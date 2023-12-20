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بالفيديو: كيف تصنع «أستون مارتن» سيارة الدفع الرباعي «DBX»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 20 ديسمبر 2023, 02:20 مساء
بالفيديو: كيف تصنع «أستون مارتن» سيارة الدفع الرباعي «DBX»
طريقة صنع وتركيب «أستون مارتن DBX» من البداية (أرشيفية: الإنترنت)
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في العام 2020، انضمت «أستون مارتن» إلى سوق سيارات الدفع الرباعي الفاخرة المتنامية مع السيارة «DBX»، التي تتميز بمحرك V8 مزدوج الشاحن التوربيني سعة 4.0 لتر مستعار من مرسيدس «AMG».

وصلت «DBX707» بعد فترة وجيزة، وعلى الرغم من أن القوة القصوى لم تكن أبدًا هدفًا صريحًا، إلا أن أستون مارتن لا تزال تدعي أن هذه هي أقوى سيارة دفع رباعي فاخرة.

كيف تصنع «أستون مارتن DBX»
يجرى ربط الأجزاء التي تتكون منها السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الفاخرة، ولحامها وخياطتها ولصقها معًا في منشأة العلامة التجارية في جايدون بإنجلترا.

تبدأ حياة «DBX» في الهيكل في ورشة عمل بيضاء، حيث يجرى تجميع الهيكل وألواح الهيكل.

يجرى صقل الألواح بعناية للتحقق من وجود أي عيوب في ألياف الكربون وبمجرد الموافقة على الألواح، يتولى الروبوت عملية الطلاء في غرفة بيضاء حيث لا يمكن لأي جزيئات معلقة أن تسبب عيوب الطلاء.

أثناء حدوث ما سبق، يجرى تجميع المنصة الأساسية على خط تجميع متواز وتتكون المنصة الأساسية من المحرك وعلبة التروس ونظام الدفع الرباعي والفرامل.

على عكس معظم منشآت تصنيع السيارات، لا تزال أستون مارتن توظف عديد الأشخاص المهرة الذين يقومون بتجميع أجزاء معينة يدويًا ويُظهر الفيديو عامل مصنع يقوم بتثبيت المكونات في نظام التعليق الأمامي المزدوج بينما يعمل آخر على محرك V8 الشهير من AMG.

كما يجرى تكليف عمال المصنع بتغطية أنابيب العادم بالعزل الحراري للحفاظ على المكونات الأخرى في نظام الدفع من الحرارة الزائدة.

وكما هو الحال عادة مع هذا النوع من مقاطع الفيديو، فإن مشاهدة الجزء الداخلي من السيارة يعد أمرًا مميزًا للغاية ولا تزال أستون مارتن تستخدم الحرفيين المهرة لبناء المقاعد يدوياً.

وبحسب العلامة التجارية البريطانية، فإن البشر وحدهم هم من يملكون القدرة على وضع إسفنجة المقعد بشكل مثالي، وهو ما يلعب دورًا كبيرًا في الراحة.

هذا المحتوى من تيربو العرب


 

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