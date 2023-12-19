75 يومًا على احتجاز البعجة ورفيقيه في بنغازي دون تهم رسمية

القاهرة - بوابة الوسط

مر أكثر من 75 يومًا على اعتقال سفير ليبيا السابق لدى كندا الأستاذ الجامعي فتحي البعجة، ورفقيه الناشطين السياسيين طارق البشاري وسراج دغمان، من قبل جهاز الأمن الداخلي في مدينة بنغازي دون توجيه تهم محددة للمعتقلين الثلاثة، رغم ما تردد عن قرب إطلاقهم.

قلق أممي من استمرار الاحتجاز في بنغازي وسرت وطرابلس

وأبلغ الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، أمس الإثنين، مجلس الأمن الدولي، بأنه «لا يزال أعضاء أحزاب سياسية وأكاديميون وناشطون يقبعون في الاحتجاز في بنغازي وسرت وطرابلس دون إمكانية الوصول إلى العدالة»، معربًا عن قلقه إزاء استمرار تقييد الفضاء المدني والاعتقالات التعسفية.

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وذكر باتيلي في إحاطته الدورية إلى مجلس الأمن أنه «على مدى الأشهر التسعة الماضية، احتجزت الجهات الأمنية بشكل تعسفي ما لا يقل عن 60 شخصًا، بينهم أطفال، بسبب انتماءاتهم السياسية الفعلية أو المفترضة»، مرجحًا أن «يكون العدد الحقيقي أكبر من ذلك بكثير».

انتهاء التحقيقات مع البعجة ورفيقيه

وفي 30 أكتوبر، قال رئيس حزب ليبيا للجميع عاشور شوايل في مداخلة مع برنامج «تغطية خاصة» على قناة «الوسط» (Wtv) إن معلومات من عدة مصادر تفيد بانتهاء التحقيقيات في قضية رئيس المكتب السياسي للحزب فتحي البعجة وعضو الحزب طارق البشاري والناشط السياسي سراج دغمان، و«ثبت أنهم أبرياء».

وقبل ذلك، أفاد أفراد من عائلة البعجة ورفيقيه «بوابة الوسط»، في 17 أكتوبر، بأنهم مُنعوا من زيارتهم، لافتين إلى أنهم لم يُبلغوا حتى الآن بالتهم المنسوبة إليهم، على الرغم من مطالبات حقوقية عديدة بضرورة كشف ملابسات احتجاز الثلاثة والإفراج عنهم فورًا.

احتجاز البعجة ورفيقيه في بنغازي

واحتجز جهاز الأمن الداخلي كلًا من البعجة ورفيقيه في الثاني من أكتوبر، على خلفية نقاش جرى خلال ندوة حول تداعيات كارثة انهيار سدي درنة، نظمها في بنغازي مركز الدراسات الاستراتيجية والمستقبلية.

وفي الخامس من أكتوبر، أكد مصدر قضائي في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أنه لا علاقة للنيابة العامة بواقعة احتجاز البعجة والبشاري ودغمان، ولا بأي تحقيق يجري معهم.



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