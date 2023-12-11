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الدهون بريئة من التسبب في انسداد الأوعية الدموية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 11 ديسمبر 2023, 02:52 مساء
الدهون بريئة من التسبب في انسداد الأوعية الدموية
أطعمة تتسبب في انسداد الأوعية الدموية (أرشيفية: الإنترنت)
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كشفت اختصاصية أمراض قلب روسية، معلومة جديدة مخالفة للأفكار السائدة بتسبب الدهون في الإصابة بتصلب الشرايين، مؤكدة أن السكر هو المسؤول الأول عن ذلك.

وأوضحت الطبيبة الروسية آنا كورنيفيتش أن الخطر الأول الذي يقف خلف الإصابة بتصلب الشرايين يرتبط بالإفراط في تناول الكربوهيدرات، وجميع أنواع الحلويات الضارة بالجسم، ولا يرتبط بشكل مباشر باستهلاك الدهون، حسب «روسيا اليوم».

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وأكدت الاختصاصية على ضرورة الحد من تلك الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع والحلويات والمنتجات المصنوعة من الدقيق الأبيض والحبوب السريعة والأرز الأبيض، التي يعتبر الإفراط في تناولها هو العامل الرئيسي لانسداد الأوعية الدموية.

واعتبرت أن هذا الالتزام بالتوقف عن تناول الأطعمة المحتوية على السكر لا يقف عند حدود الحفاظ على الوزن ولكن يمتد إلى الوقاية من الإصابة بتصلب الشرايين ومشكلات الأوعية الدموية، كما أنه ينعكس كذلك على المظهر الخارجي، إذ يؤدي إلى ظهور التجاعيد وترهل الجلد وفرط التصبغ والتورم.

وأضافت أن هناك عوامل أخرى تسهم في ارتفاع نسبة التعرض لخطر انسداد الأوعية الدموية ومنها عدم ممارسة الأنشطة البدنية والتدخين وتعاطي الكحول.

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