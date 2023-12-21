  • Alwasat News
Atwasat

البعثة الأممية تؤكد وفاة المهدي البرغثي وتطالب بتحقيق مستقل

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 21 ديسمبر 2023, 07:40 مساء
البعثة الأممية تؤكد وفاة المهدي البرغثي وتطالب بتحقيق مستقل
وزير الدفاع بحكومة الوفاق الوطني السابقة المهدي البرغثي. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مساء اليوم الخميس، وفاة وزير الدفاع بحكومة الوفاق الوطني السابقة المهدي البرغثي ضمن سبعة آخرين من بينهم نجله اعتقلتهم قوات تابعة للقيادة العامة في اشتباكات عنيفة بوسط مدينة بنغازي في السادس من أكتوبر الماضي.

وأعربت البعثة في بيان نشرته عبر موقعها على الإنترنت، «عن قلقها إزاء الإعلان عن وفاة وزير الدفاع السابق المهدي البرغثي في بنغازي»، مشيرة إلى أن «ذلك يأتي في أعقاب اعتقاله من قبل السلطات في 7 أكتوبر مع عشرات آخرين، بما في ذلك عدد من أفراد أسرته».

أسباب وفاة المهدي البرغثي
وقالت البعثة «قد تأكدت وفاة سبعة من المعتقلين، بمن فيهم البرغثي وأحد أبنائه، مع وجود مزاعم مثيرة مقلقة حول سوء المعاملة والتعذيب أثناء الاحتجاز»، لافتة إلى أن «أسباب الوفاة لا تزال غير واضحة نظراً لمحدودية المعلومات الرسمية».

- أسرة المهدي البرغثي تشكك في رواية مقتل نجله ومرافقيه.. وتطالب النائب العام بالتحقيق
- مصادر لـ«بوابة الوسط» تسليم جثمان إبراهيم نجل العميد المهدي البرغثي إلى ذويه في بنغازي
- مصادر ترجح لـ«بوابة الوسط» مقتل البرغثي بعد اعتقاله

وأشارت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى أن «التقارير تفيد أن 40 شخصاً آخرين ما زالوا في عداد المفقودين»، داعية «السلطات الليبية المختصة إلى إجراء تحقيق مستقل وشفاف في حالات الوفاة وتقديم معلومات عن مصير الأشخاص الذين ما زالوا في عداد المفقودين».

إعلان أسرة المهدي البرغثي
يأتي بيان البعثة الأممية بعد يومين من إعلان أسرة المهدي البرغثي عن مقتله بعد تلقيهم اتصالًا بالخصوص من قبل المدعي العام العسكري التابع للقيادة العامة فرج الصوصاع، محملة مسؤولية «إعدامه» لنجلي المشير خليفة حفتر خالد وصدام.

ونعت أسرة المهدي البرغثي في بيان ابنها الوزير السابق مؤكدة «خبر إعدامه»، معتبرة أنه جرى «خارج نطاق القانون» و«جريمة قتل مكتملة الأركان» لأنه «سلَّم نفسه سليمًا معافى دون أي إصابات في جسده وأنه كان واقفًا على رجليه كما أظهر ذلك الفيديو الذي نشره جهاز الأمن الداخلي وسربه لجريدة مقربة منه».

ملابسات اعتقال المهدي البرغثي
واعتقلت قوات تابعة لـ«القيادة العامة» المهدي البرغثي بعد اشتباكات عنيفة مع أنصاره عقب عودته إلى منزله بمنطقة السلماني وسط بنغازي في السادس من أكتوبر الماضي، وأعلن المدعي العام العسكري فرج الصوصاع بعدها بأيام إصابته خلال تلك المواجهات.

وفي 13 أكتوبر، رجَّحت مصادر تحدثت إلى «بوابة الوسط» يومها مقتل وزير الدفاع في حكومة الوفاق الوطني السابقة العميد المهدي البرغثي بعد اعتقاله، وذلك بعد دقائق من إعلان المدعي العام العسكري التابع لـ«القيادة العامة» تعرض البرغثي لـ«إصابات بليغة وخطيرة» خلال مواجهات مع قوات أمنية رفض تسليم نفسه لها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

التعادل الإيجابي يحسم مباراة البشائر والملعب الليبي في «دورينا»

التعادل الإيجابي يحسم مباراة البشائر والملعب الليبي في «دورينا»
«ميكروسوفت» تكشف كيف اخترق قراصنة حساب 750 مليون شخص

«ميكروسوفت» تكشف كيف اخترق قراصنة حساب 750 مليون شخص
رابطة الدوري الإنجليزي تجدّد رفضها لدوري السوبر الأوروبي

رابطة الدوري الإنجليزي تجدّد رفضها لدوري السوبر الأوروبي
الليلة.. «في التسعين» يناقش تأثير التدخل الحكومي على تراجع الكرة الليبية

الليلة.. «في التسعين» يناقش تأثير التدخل الحكومي على تراجع الكرة الليبية
المنتخب الوطني يحافظ على ترتيبه في تصنيف «فيفا» لمنتخبات العالم

المنتخب الوطني يحافظ على ترتيبه في تصنيف «فيفا» لمنتخبات العالم
كاريكاتير خيري - مبادرة باتيلي

كاريكاتير خيري - مبادرة باتيلي
صدارة الأهلي طرابلس للمجموعة الثانية من «دورينا» تحت التهديد.. والأخضر يطارد النصر

صدارة الأهلي طرابلس للمجموعة الثانية من «دورينا» تحت التهديد.. والأخضر يطارد ...
خطة جديدة لإطلاق مسابقة أوروبية جديدة بمشاركة 64 ناديا

خطة جديدة لإطلاق مسابقة أوروبية جديدة بمشاركة 64 ناديا
المفوضية السامية لحقوق الإنسان: مقتل ما لا يقل عن 11 فلسطينيا أعزل أمام أفراد أسرهم

المفوضية السامية لحقوق الإنسان: مقتل ما لا يقل عن 11 فلسطينيا أعزل أمام أفراد ...
فريق طبي مصري يجري 11 جراحة قلب مفتوح للأطفال في بنغازي

فريق طبي مصري يجري 11 جراحة قلب مفتوح للأطفال في بنغازي
أبوسليم يضرب سوار الغيني بهدفين دون رد ويضع قدما في ربع نهائي الكونفدرالية للمرة الأولى في تاريخه

أبوسليم يضرب سوار الغيني بهدفين دون رد ويضع قدما في ربع نهائي الكونفدرالية للمرة...
قناة «الوسط» تنظم ندوة «الذاكرة الوطنية: محطات من تاريخ ليبيا» الأحد 24 ديسمبر

قناة «الوسط» تنظم ندوة «الذاكرة الوطنية: محطات من تاريخ ليبيا» الأحد 24 ديسمبر
ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة إلى 20 ألف شهيد

ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة إلى 20 ألف شهيد
«تحقيقات»: أثريات الدم.. قصة الضياع والعودة

«تحقيقات»: أثريات الدم.. قصة الضياع والعودة
بالفيديو: كيف تصنع «أستون مارتن» سيارة الدفع الرباعي «DBX»

بالفيديو: كيف تصنع «أستون مارتن» سيارة الدفع الرباعي «DBX»
هل فقدت «أوبك بلس» قدرتها على ضبط إيقاع أسعار النفط؟

هل فقدت «أوبك بلس» قدرتها على ضبط إيقاع أسعار النفط؟
موسيقى وألعاب لتخفيف وطأة الحرب على أطفال غزة

موسيقى وألعاب لتخفيف وطأة الحرب على أطفال غزة
«فلوسنا»: ما هو مستقبل الدينار الليبي؟

«فلوسنا»: ما هو مستقبل الدينار الليبي؟
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
ارتفاع الدولار واليورو في السوق الموازية
ارتفاع الدولار واليورو في السوق الموازية
المنفي والكوني يشهدان تخريج الدفعة 34 من منتسبي جهاز المخابرات العامة
المنفي والكوني يشهدان تخريج الدفعة 34 من منتسبي جهاز المخابرات ...
نورلاند يثني على الدبيبة لتقديمه أسماء ممثليه بالمحادثات التحضيرية للاجتماع الخماسي
نورلاند يثني على الدبيبة لتقديمه أسماء ممثليه بالمحادثات ...
مؤسسة الاستثمار تستكمل إعداد قوائمها المالية المجمعة لأول مرة في تاريخها
مؤسسة الاستثمار تستكمل إعداد قوائمها المالية المجمعة لأول مرة في ...
حكومة الدبيبة: الأحد عطلة رسمية لمناسبة عيد الاستقلال
حكومة الدبيبة: الأحد عطلة رسمية لمناسبة عيد الاستقلال
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالفيديو.. بدء جريان وادي المجينين جنوب العاصمة بسبب غزارة الأمطار
بالفيديو.. بدء جريان وادي المجينين جنوب العاصمة بسبب غزارة ......
الدبيبة يزور المنطقة المتضررة جراء الهبوط الأرضي في طرابلس
الدبيبة يزور المنطقة المتضررة جراء الهبوط الأرضي في طرابلس...
هبوط أرضي جديد بطريق الجامعة (فيديو وصور)
هبوط أرضي جديد بطريق الجامعة (فيديو وصور)...
بدء تنفيذ عملية «قيقب» لتعقب المطلوبين دوليًا في ليبيا
بدء تنفيذ عملية «قيقب» لتعقب المطلوبين دوليًا في ليبيا...
تسليم أذونات صرف مرتبات نوفمبر وديسمبر إلى مصرف ليبيا المركزي
تسليم أذونات صرف مرتبات نوفمبر وديسمبر إلى مصرف ليبيا ......
المزيد
داخل العدد 422: المشروطية تهدد «الخماسية».. وقلق أممي من اعتقالات ليبيا
داخل العدد 422: المشروطية تهدد «الخماسية».. وقلق أممي من ......
المنفي يبحث مع الكبير الترتيبات المالية لعامي 2023 و2024
المنفي يبحث مع الكبير الترتيبات المالية لعامي 2023 و2024...
البعثة الأممية تؤكد وفاة المهدي البرغثي وتطالب بتحقيق مستقل
البعثة الأممية تؤكد وفاة المهدي البرغثي وتطالب بتحقيق مستقل...
حكومة الدبيبة: الأحد عطلة رسمية لمناسبة عيد الاستقلال
حكومة الدبيبة: الأحد عطلة رسمية لمناسبة عيد الاستقلال...
مؤسسة الاستثمار تستكمل إعداد قوائمها المالية المجمعة لأول مرة في تاريخها
مؤسسة الاستثمار تستكمل إعداد قوائمها المالية المجمعة لأول ......
المزيد