البعثة الأممية تؤكد وفاة المهدي البرغثي وتطالب بتحقيق مستقل

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مساء اليوم الخميس، وفاة وزير الدفاع بحكومة الوفاق الوطني السابقة المهدي البرغثي ضمن سبعة آخرين من بينهم نجله اعتقلتهم قوات تابعة للقيادة العامة في اشتباكات عنيفة بوسط مدينة بنغازي في السادس من أكتوبر الماضي.

وأعربت البعثة في بيان نشرته عبر موقعها على الإنترنت، «عن قلقها إزاء الإعلان عن وفاة وزير الدفاع السابق المهدي البرغثي في بنغازي»، مشيرة إلى أن «ذلك يأتي في أعقاب اعتقاله من قبل السلطات في 7 أكتوبر مع عشرات آخرين، بما في ذلك عدد من أفراد أسرته».

أسباب وفاة المهدي البرغثي

وقالت البعثة «قد تأكدت وفاة سبعة من المعتقلين، بمن فيهم البرغثي وأحد أبنائه، مع وجود مزاعم مثيرة مقلقة حول سوء المعاملة والتعذيب أثناء الاحتجاز»، لافتة إلى أن «أسباب الوفاة لا تزال غير واضحة نظراً لمحدودية المعلومات الرسمية».

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وأشارت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى أن «التقارير تفيد أن 40 شخصاً آخرين ما زالوا في عداد المفقودين»، داعية «السلطات الليبية المختصة إلى إجراء تحقيق مستقل وشفاف في حالات الوفاة وتقديم معلومات عن مصير الأشخاص الذين ما زالوا في عداد المفقودين».

إعلان أسرة المهدي البرغثي

يأتي بيان البعثة الأممية بعد يومين من إعلان أسرة المهدي البرغثي عن مقتله بعد تلقيهم اتصالًا بالخصوص من قبل المدعي العام العسكري التابع للقيادة العامة فرج الصوصاع، محملة مسؤولية «إعدامه» لنجلي المشير خليفة حفتر خالد وصدام.

ونعت أسرة المهدي البرغثي في بيان ابنها الوزير السابق مؤكدة «خبر إعدامه»، معتبرة أنه جرى «خارج نطاق القانون» و«جريمة قتل مكتملة الأركان» لأنه «سلَّم نفسه سليمًا معافى دون أي إصابات في جسده وأنه كان واقفًا على رجليه كما أظهر ذلك الفيديو الذي نشره جهاز الأمن الداخلي وسربه لجريدة مقربة منه».

ملابسات اعتقال المهدي البرغثي

واعتقلت قوات تابعة لـ«القيادة العامة» المهدي البرغثي بعد اشتباكات عنيفة مع أنصاره عقب عودته إلى منزله بمنطقة السلماني وسط بنغازي في السادس من أكتوبر الماضي، وأعلن المدعي العام العسكري فرج الصوصاع بعدها بأيام إصابته خلال تلك المواجهات.

وفي 13 أكتوبر، رجَّحت مصادر تحدثت إلى «بوابة الوسط» يومها مقتل وزير الدفاع في حكومة الوفاق الوطني السابقة العميد المهدي البرغثي بعد اعتقاله، وذلك بعد دقائق من إعلان المدعي العام العسكري التابع لـ«القيادة العامة» تعرض البرغثي لـ«إصابات بليغة وخطيرة» خلال مواجهات مع قوات أمنية رفض تسليم نفسه لها.