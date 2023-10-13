مصادر ترجح لـ«بوابة الوسط» مقتل البرغثي بعد اعتقاله

القاهرة - بوابة الوسط

رجحت مصادر تحدثت إلى «بوابة الوسط» مساء الجمعة، مقتل وزير الدفاع في حكومة الوفاق الوطني السابقة العميد المهدي البرغثي بعد اعتقاله، وذلك بعد دقائق من إعلان المدعي العام العسكري التابع لـ«القيادة العامة» تعرض البرغثي لـ«إصابات بليغة وخطيرة» خلال مواجهات مع قوات أمنية رفض تسليم نفسه لها.

وأوضحت المصادر أن البرغثي لم تظهر عليه آثار «إصابة خطيرة» في التسجيل المصور الذي جرى تسريبه لحظة اعتقاله، غير أنه لم يتأكد حتى الآن قطعيًا مقتل الوزير السابق.



وقال المدعي العام العسكري التابع لـ«القيادة العامة» فرج الصوصاع خلال مؤتمر صحفي، الجمعة، إن رتلًا مسلحًا بأسلحة خفيفة ومتوسطة مكونًا من «40 إرهابيًا» بقيادة المهدي البرغثي تسلل إلى بنغازي وعند «إرسال إحدى دوريات الشرطة العسكرية لتسليم نفسه لها والمجموعات المرافقة له رفض التسليم وتعامل مع الدورية بالسلاح».

وأضاف أن الدورية طلبت دعم الأجهزة الأمنية والعسكرية، موضحًا أن المواجهة تسببت في إصابة البرغثي بـ«إصابات بليغة وخطيرة وكذلك عدد من مرافقيه»، فضلًا عن «استشهاد وإصابة عدد من الجنود من الجيش والأجهزة الأمنية».