الحويج يوجه بوقف العمل بقرار تنظيم استيراد السلع 6 أشهر

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» محمد الحويج قرارا بشأن وقف العمل موقتا بالقرار رقم 485 لسنة 2023 بشأن تنظيم استيراد السلع.

ونص القرار رقم 776 لسنة 2023 على إيقاف العمل بالقرار السابق مدة ستة أشهر إلى حين استكمال أعمال اللجنة المكلفة بمراجعته، وبما يتوافق ومقترحات مجلس أصحاب الأعمال والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، حسب ما جاء على صفحة وزارة الاقتصاد بموقع «فيسبوك» اليوم الخميس.

تشكيل لجنة لإبداء مقترحات بشأن قرار تنظيم استيراد السلع

ووجه الحويج بتشكيل لجنة من الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة ومجلس أصحاب الأعمال لتقديم مقترحات بشأن قرار تنظيم استيراد السلع وتقرير حكم.

- الحويج يوجه بتشكيل لجنة لتقديم مقترحات بشأن قرار تنظيم استيراد السلع

- الحويج يصدر قرارا بشأن تنظيم استيراد السلع

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جاء ذلك خلال اجتماع الحويج عبر تقنية الفيديو مع أصحاب الشركات والتجار العاملين بالساحة الصينية في مدينة آيوو، حيث ناقش معهم الصعوبات والعراقيل في عمليات شحن ونقل الواردات والحوالات المصرفية وإجراءات الجمارك وسُبل معالجتها مع الجهات ذات العلاقة، وتناول أصحاب الشركات بعض القرارات التي تمس حركة التجارة، ومن شأنها تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتنمية التجارة البينية بين ليبيا والصين.



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