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شاهد في برنامج «فلوسنا»: قرار تنظيم استيراد السلع.. لصالح كبار التجار أم حماية للمستهلك؟

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 07 أغسطس 2023, 11:54 مساء
شاهد في برنامج «فلوسنا»: قرار تنظيم استيراد السلع.. لصالح كبار التجار أم حماية للمستهلك؟
برنامج «فلوسنا» على قناة «الوسط» (WTV)، الإثنين 7 أغسطس 2023
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ناقشت الحلقة الجديدة من برنامج «فلوسنا» على قناة «الوسط» (WTV)، اليوم الإثنين، أسباب قرار وزارة الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة رقم 398 للعام 2023 بشأن تنظيم استيراد السلع، والذي اشترط وضع 12 بيانًا على العبوات والغلاف الخارجي للمنتجات المستوردة.

ونص القرار الصلدر في الأول من أغسطس الجاري على «التزام جميع الشركات الاستيرادية بجميع أنواعها وأنشطتها بوضع بيانات المنتج المورد من الشركة على الغلاف الخارجي والعبوات الداخلية للسلعة المستوردة»، على أن يبدأ تطبيقه اعتبارًا من شهر أكتوبر المقبل. وأعطى القرار جهاز الحرس البلدي والأجهزة الضبطية المختلفة سلطة ضبط السلع والمنتجات المخالفة لأحكام القرار، واتخاذ الإجراءات اللازمة مع المخالفين.

- الحويج يصدر قرارا بشأن تنظيم استيراد السلع

باتت تلك الخطوة مثار نقاش من الاقتصاديين خلال الأيام الماضية، متسائلين: هل يعني ذلك حماية المستهلك، أم يضر بصغار المستوردين على حساب كبار التجار؟ وناقش البرنامج هذه التساؤلات مع كل من: مدير إدارة التفتيش وحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية مرعي الدرسي، ورئيس وحدة الرقابة على الأغذية والأدوية بسوق الجمعة أبوبكر مروان، ومورد المواد الخام علي الضراط، وتاجر المواد الغذائية عبدالله ماماش.

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