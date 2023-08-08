قرار تنظيم استيراد السلع يكافح البضائع المغشوشة أم يطيح بصغار التجار؟ (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

لا يزال الجدل دائرا حول قرار تنظيم استيراد السلع الصادر أخيرا من وزارة الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، فمسؤولو الوزارة يرون في القرار ضرورة من أجل ضبط السلع المغشوشة والمزورة في الأسواق، وحماية المستهلك، بينما ينتقده بعض الموردين ويجدون فيه سببا في «قطع أرزاق» صغار التجار.

وقال مدير إدارة التفتيش وحماية المستهلك بالوزارة مرعي الدرسي، في مداخلة مع برنامج «فلوسنا» على قناة «الوسط» (WTV) أمس الإثنين، إن الوزارة تتبنى نهجا تصحيحيا في ملف حماية المستهلك مشيرا إلى وجود «قصور شديد» في الرقابة على السلع المستوردة كون الكثير منها «مجهولة الهوية، ولا يعلم الجهة الموردة لها ولا الجهة المستوردة، وجزء كبير من البيانات على العبوات غير موضح».

تفعيل قانون الإطار التنظيمي للتجارة

وأضاف أن القرار يعد تفعيلا للقانون 23 للعام 2010 الذي يحدد الإطار التنظيمي المتعلق بالتجارة في ليبيا، كما يؤيد المواصفات الليبية القياسية للاستيراد، مشيرا إلى أن إدارة التفتيش هي من تقدمت بمقترح القرار.

وردا على سؤال حول عدم نص القانون 23 على إيضاح الاسم التجاري للشركة المستوردة أو رقم قيدها كما يطلب القرار، أوضح الدرسي أن تلك البيانات التوضيحية مهمة لأنه حاليا توجد مخالفات في السلع الموردة، والبيانات عليها لا تكفي لتتبع الشركة الموردة المخالفة، مكملا: «في بضاعة مغشوشة في السوق الليبي.. ويمكن اكتشاف التزوير عبر إقرار وجود رقم الهوية الدولية (الباركود) عليها» وفق ما نص عليه القرار.

واستطرد: «لما ندافع عن هذا القرار فنحن ندافع عن سلامة المستهلك، والوزارة تفتح زراعيها لاستقبال أي ملاحظات أو استفسارات أو تعديلات على القرار بما يخدم مصلحة المستهلك ولا يضر صغار التجار، كما يمكن تأجيل تنفيذ القرار لنحو أربعة أشعر».

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وفي حين لا يرى رئيس وحدة الرقابة على الأغذية والأدوية بسوق الجمعة أبوبكر مروان أن القرار أتى بجديد عن القوانين والقرارات السابقة، ولكن المشكلة الحقيقية في الغش التجاري للسلع، لافتا إلى أن «الباركود الدولي يمكن تزويره، ولا يمكن الاستناد إليه لضمان عدم غش السلعة».

القرار لن يوقف غش السلع

واقترح مروان، خلال حديثه إلى برنامج «فلوسنا»، أن تعتمد وزارة الاقتصاد المصادر التي يستورد منها التجارة البضاعة، وتعتمد العلامة التجارية للشركات، وبالتالي تكون المسؤولية عن أي بضاعة هي الشركة صاحبة العلامة في البلاد، مشددا على أن عمليات غش البضائع لن تتوقف بالقرار، بل ستزداد عملية تزوير البيانات على العبوات.

واشتكى مدير تصدير مواد خام علي الضراط من تضرر صغار التجار جراء القرار، فهم يستوردون بكميات قليلة من الشركات الأجنبية، وعندما سيخاطبونها من أجل إفصاح البيانات على منتجاتها وفق القرار، ستطلب منهم الشركات أما زيادة البضاعة المستوردة أو دفع أموال أكثر.

القرار «غير واضح»

وتابع في حديثه إلى برنامج «فلوسنا»، «أنا مع وضد القرار، القرار ناقص وليس كاملا، فهو يخص كل السلع مثل إطارات السيارات والتلفزيونات والتليفونات.. فكيف سنكتب اسم المنتج على هيكل السيارة مثلا أو على الأجهزة الإلكترونية والأثاث».

وأضاف: «القرار غير واضح وناقص، كيف يمكن كتابة البيانات على كل سلعة وكل عبوة»، متابعا أن التاجر الصغير «لن يقدر على العمل» بسببه.